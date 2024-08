»ZDA ne bodo dopuščale napadov na ameriške vojake«

Ameriški obrambni minister je za ponedeljkov napad na ameriško letalsko oporišče v Iraku okrivil z Iranom povezano šiitsko milico

ZDA ne bodo tolerirale napadov na ameriške vojake na Bližnjem vzhodu, je izjavil obrambni minister ZDA Lloyd Austin, ki je za ponedeljkov napad na ameriško letalsko oporišče v Iraku, v katerem je bilo ranjenih sedem pripadnikov ameriškega osebja, okrivil z Iranom povezano šiitsko milico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Naj ne bo pomote, ZDA ne bodo dopuščale napadov na naše osebje v regiji. Glede tega, kdo je stal za napadom na Al Asad, smo prepričani, da je bila šiitska milica, ki jo podpira Iran, vendar preiskava o tem, za katero milico gre, še poteka," je na novinarski konferenci dejal Austin.

Že pred tem je Austin v telefonskem pogovoru z izraelskim kolegom Joavom Galantom opozoril, da napad na ameriško oporišče pomeni nevarno zaostrovanje razmer in kaže na destabilizacijsko vlogo Irana v regiji.

Lloyd Austin,

obrambni minister ZDA

Letalsko oporišče Al Asad v Iraku je bilo v ponedeljek tarča raketnega napada, v katerem je bilo ranjenih pet ameriških vojakov in dva pogodbenika, je potrdil neimenovani ameriški uradnik. Pet ranjencev se zdravi v bazi, dva pa so evakuirali, je še dodal.

Odgovornost za napad ni prevzel nihče, do njega pa je prišlo v času povišanih napetosti na Bližnjem vzhodu v pričakovanju povračilnega napada Irana po domnevnem izraelskem atentatu političnega vodje palestinskega gibanja Hamas Ismaila Hanije.

Ameriški vojaki, ki več kot 20 let po invaziji ohranjajo prisotnost v Iraku, so bili sicer od oktobra lani že večkrat tarča podobnih napadov, ki so jih izvedle oborožene skupine, povezane z Iranom.

