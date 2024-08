ZDA / »Naša zavezanost varnosti Izraela je trdna. Še naprej ga bomo branili.«

Tako Iran kot Izrael se morata izogibati stopnjevanju konflikta na Bližnjem vzhodu, je dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken

Tako Iran kot Izrael se morata izogibati stopnjevanju konflikta na Bližnjem vzhodu, je dejal ameriški državni sekretar Antony Blinken. Novega političnega voditelja Hamasa Jahjo Sinvarja pa je pozval, naj sprejme dogovor o prekinitvi ognja v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je dejal, je dogovor o prekinitvi ognja v Gazi v rokah novega političnega voditelja Hamasa. "Sinvar je bil in ostaja glavni odločevalec glede sklenitve premirja" v Gazi, je dejal Blinken, potem ko je Hamas v torek sporočil, da bo Sinvar na položaju nasledil Ismaila Hanijo, ki je bil prejšnji teden ubit v Teheranu.

Sinvar je sicer na vrhu izraelskega seznama iskanih oseb. Izrael ga obtožuje, da je bil eden od vodij napada pripadnikov Hamasa na Izrael 7. oktobra lani.

Blinken je po pogovorih z avstralskima zunanjim in obrambnim ministrom na ameriški pomorski akademiji v zvezni državi Maryland dejal, da si ZDA "intenzivno prizadevajo za zmanjšanje napetosti na Bližnjem vzhodu in preprečevanje širjenja konflikta".

Kot je dejal, je bil v minulih dneh v stalnem stiku s partnerji v regiji in drugod, stališče pa je jasno. "Nihče ne bi smel stopnjevati konflikta. Z zavezniki in partnerji smo se intenzivno ukvarjali z diplomacijo in to sporočilo neposredno posredovali Iranu. To sporočilo smo neposredno posredovali Izraelu," je novinarjem povedal Blinken.

"Naša zavezanost varnosti Izraela je trdna. Izrael bomo še naprej branili pred napadi terorističnih skupin ali njihovih sponzorjev, tako kot bomo še naprej branili naše vojake."



Antony Blinken,

ameriški državni sekretar

"Naša zavezanost varnosti Izraela je trdna. Izrael bomo še naprej branili pred napadi terorističnih skupin ali njihovih sponzorjev, tako kot bomo še naprej branili naše vojake," je ponovil vodja ameriške diplomacije. "Toda vsi v regiji bi morali razumeti, da nadaljnji napadi le utrjujejo konflikte, nestabilnost in negotovost za vse," je dodal.

O prizadevanjih za umiritev napetosti v regiji in prekinitvi ognja v Gazi se je medtem ameriški predsednik Joe Biden v torek po telefonu ločeno pogovarjal z egiptovskim kolegom Abdelom Fatahom al Sisijem in katarskim emirjem Tamimom bin Hamadom al Tanijem.

Pogajanja o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev so zdaj "dosegla končno fazo", je sporočila Bela hiša in dodala, da so se partnerji strinjali, da je treba ta proces zaključiti "v najkrajšem možnem času", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

FskmKBFgci4

QCMCZN6lRdI