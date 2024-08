Mlajše generacije so izpostavljene drugačni slovenščini

KOMENTAR DNEVA

"Mlajše generacije pa so izpostavljene drugačni slovenščini. Družbena omrežja niso starejša od deset, petnajst let in če si ves čas v možgane vtirate zgolj internetno slovenščino s kratkimi sporočili in nujno spremljajočo grafiko, je jasno, da bo že branje krajšega romana brez sličic in podobno močnih impulzov predstavljalo znaten napor, ki se mu bodo lenobni in energetsko potrošni možgani izogibali."

"Temu se je nedavno pridružila še slovensko govoreča umetna inteligenca. Če so veliki jezikovni modeli pri čem dobri, je to napovedovanje naslednje besede v nizu, saj je to na nek način vse, kar počnejo. V nevronskih mrežah pa imajo shranjene velike količine besedil, iz katerih črpajo statistično znanje. Umetna slovenščina je zato lahko berljiva, čeprav lažniva. Kot ugotavljajo pisci, ki popravljajo strojno generirana besedila, iskanje neumnosti v dobro berljivem besedilu predstavlja precejšen kognitivni napor. Slišim, da se prenavlja nacionalni program vzgoje in izobraževanja. Upam, da bodo na ministrstvu razmišljali tudi o teh novodobnih dilemah."

(Dr. Simon Krek, jezikoslovec, o novi slovenščini; v Dnevnikovi kolumni)