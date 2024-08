»Grožnja terorističnih napadov na koncertih Taylor Swift na Dunaju je bila zelo resna«

Avstrijski kancler Karl Nehammer je poudaril, da so po zaslugi sodelovanja avstrijskih in tujih služb grožnjo prepoznali v zgodnji fazi in preprečili morebitno tragedijo

Grožnja terorističnih napadov na koncertih ameriške pop zvezdnice Taylor Swift na Dunaju je bila zelo resna, je minulo noč sporočil avstrijski kancler Karl Nehammer. Kot je zapisal na družbenem omrežju X, so po zaslugi sodelovanja avstrijskih in tujih služb grožnjo prepoznali v zgodnji fazi in preprečili morebitno tragedijo.

Zaradi načrtovanega terorističnega napadu na stadionu Ernst Happel so odpovedali tri koncerte Taylor Swift, ki so bili predvideni od danes do sobote na Dunaju.

Nehammer je priznal, da je odpoved koncertov priljubljene pevke razočaranje za njene oboževalce, a poudaril, da so razmere zaradi očitno načrtovanega terorističnega napada zelo resne. Dodal je, da preiskave v zvezi z načrtovanjem napada še potekajo.

V Avstriji so v sredo prijeli domnevna načrtovalca napadov, enega na Dunaju, drugega v mestu Ternitz južno od prestolnice. Po poročanju medijev policija v zvezi z načrtovanjem napadov na koncertih Taylor Swift išče še več ljudi, ki so na begu, a policija teh informacij ni potrdila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Generalni direktor za javno varnost na avstrijskem notranjem ministrstvu Franz Ruf je danes za radijski program Ö1 avstrijske radiotelevizije ORF pojasnil, da se preiskava v zvezi z načrtovanjem napadov zdaj osredotoča na majhno skupino ljudi. 19-letnika, ki so ga aretirali v Ternitzu, je označil za neposrednega glavnega storilca. Drugi aretirani je po njegovih besedah 17-letnik, ki so ga prijeli na Dunaju in je bil v stiku z 19-letnikom.

Konkretne priprave na napad so potekale v hiši 19-letnika v Ternitzu, je še pojasnil Ruf. Med hišno preiskavo so tam v sredo poleg več kemičnih snovi zasegli tudi tehnične naprave, ki jih analizirajo. Osumljenec je pred nekaj tedni prisegel zvestobo skrajni skupini Islamska država.

Oba pridržana sta bila rojena v Avstriji. Starši 19-letnika izvirajo iz Severne Makedonije, mati 17-letnika pa je Avstrijka, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA še povedal Ruf.

"Živimo v času, ko z nasilnimi sredstvi napadajo naš zahodni način življenja," je na omrežju X še zapisal avstrijski kancler. "Islamistični terorizem ogroža varnost in svobodo v številnih zahodnih državah. Prav zato se ne bomo odpovedali svojim vrednotam, kot sta svoboda in demokracija, ampak jih bomo še bolj odločno branili. Te vrednote so temelj naše družbe in nas delajo odporne proti ekstremizmu in terorizmu," je poudaril. Zato je po njegovih besedah pomembno, da ostanemo budni, stopimo skupaj in odločno ukrepamo proti islamizmu.

