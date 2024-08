Diskont z ambicijo

Decathlon se je s stalno akcijsko ponudbo prebil na svetovni vrh, vendar imata skrivnostno vodstvo in nova direktorica še častihlepnejše cilje

Direktorica Decathlona Barbara Martin Coppola v uradnem oblačilu prostovoljcev, ki pomagajo pri organizaciji olimpijskih iger. Prostovoljce je oblekel Decathlon.

© Profimedia

Barbara Martin Coppola, direktorica Decathlona, noče več voditi diskontne trgovine, temveč svetovno znano znamko. Samo eno vprašanje ji je treba postaviti, da to razumemo: »Koga vidite kot svojega tekmeca?« Odgovor: »Nike in Adidas.« Po kratkem premoru je svoj odgovor dopolnila, da so poleg vodilnih imen na trgu njihovi tekmeci tudi posebni, specializirani ponudniki. »Imamo priložnost, da se razširimo na premijski trg. Za Decathlon se začenja novo obdobje.« Direktorica o visokoletečih ciljih govori umirjeno, zveni skoraj nežno. Njena francoščina je obarvana z rahlim španskim naglasom. Sedi zravnano, njen suknjič je popolnoma enake kraljevo temno modre barve, kot jo je spomladi izbrala za Decathlonovo zaščitno barvo. Njen nastop je v zanimivem protislovju z zadržanim nastopom podjetja, saj na sedežu koncerna v predmestju severnofrancoskega mesta Lille ni opaziti niti trohice glamurja. Nadstropje s pisarnami vodstva je preprosto urejeno kot skupna velika pisarna v prvem nadstropju ene od trgovin in ima razgled na oddelek z ribiškimi palicami.