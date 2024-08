Osumljenec priznal, da je načrtoval napad na koncertu Taylor Swift

19-letnik je želel z eksplozivom ter orožjem z ostrim rezilom ubiti sebe in večje število ljudi

Dunajski stadion Ernst-Happel, na katerem bi se morali odviti koncerti ameriške pop zvezdnice Taylor Swift

© Arne Müseler / arne-mueseler.com / CC-BY-SA-3.0

Najstnik, ki so ga v sredo aretirali v Avstriji, je priznal, da je načrtoval napad na koncertu pevke Taylor Swift na Dunaju, sta danes na novinarski konferenci povedala generalni direktor za javno varnost na avstrijskem notranjem ministrstvu Franz Ruf in vodja direktorata za državno varnost in obveščevalne dejavnosti Omar Haijawi-Pirchner.

Haijawi-Pirchner je pojasnil, da je 19-letnik želel z eksplozivom ter orožjem z ostrim rezilom ubiti sebe in večje število ljudi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Dejal je še, da je načrtoval, da bi ubil ljudi pred stadionom, na katerem so bili predvideni koncerti ameriške pop zvezdnice, napad pa naj bi izvedel danes ali v soboto. Osumljenca za načrtovanje napadov po njegovih besedah nista imela vstopnic za koncerte.

Drugega osumljenca, 17-letnika, so v sredo popoldne aretirali pred stadionom. Po besedah Haijawi-Pirchnerja je imel pri sebi material skrajne skupine Islamska država in teroristične mreže Al Kaida. Zaposlen je bil v podjetju, ki naj bi v četrtek zvečer opravljalo storitve na stadionu. Dunajčan zavrača pričanje.

Avstrijski notranji minister Gerhard Karner je poudaril, da so razmere bile in ostajajo resne, da pa so uspeli preprečiti tragedijo.

Izpostavil je, da se je nevarnost, ki jo predstavlja islamski ekstremizem v Evropi, po terorističnem napadu borcev palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani močno povečala. "Avstrija pri tem ni bila in ni nobena izjema," je priznal.

Dejal je tudi, da so veliki koncerti pogosto priljubljena tarča islamistov. Pri tem je omenil napade v pariškem Bataclanu, na koncertu Ariane Grande v Manchestru in letos v Moskvi, spomnil je tudi na nedavni napad z nožem na delavnici na temo Taylor Swift v Angliji.

