Vsi odtenki slovenskega športa

Živahno športno poletje je ponovno obudilo razpravo o tem, kako poenotiti slovenske reprezentančne barve

Ob pogledu na slovenske tribune na nedavnem evropskem prvenstvu v nogometu v Nemčiji smo bili priča pravi mavrici navijaških oprav, kar je opazila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar.

© Profimedia

Predsednica države Nataša Pirc Musar je na nedavnem odprtju Slovenske hiše 2024 v Parizu načela temo, ki vsakih nekaj let ponovno priplava na površje javne zavesti. Gre za vprašanje slovenskih športnih barv, ki se ji je, kot marsikateremu športnemu navijaču, ki se je udeležil ali pa iz domačega fotelja spremljal letošnje evropsko prvenstvo v nogometu, porodilo ob pogledu na slovenske tribune. Nizozemske množice navijačev so bile odete v živo oranžno, španske v rdeče-rumeno in angleške v belo z rdečimi akcenti, Slovenci pa smo bili videti kot nekakšna pisana druščina. Naše mavrične tribune so se prelivale od bele do različnih odtenkov modre in zelene do turkizne in celo rdeče.