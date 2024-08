Izrabljena tragedija / Od lažne novice do množičnih izgredov

Politično orožje

Protestniki v Bristolu med spopadi s policijo. Demonstracije potekajo pod geslom »dovolj je dovolj«, v veliki meri pa gre za izbruhe nasilja in ksenofobijo.

© Profimedia

Umor treh deklic na plesni prireditvi, katere osrednja tema je bila glasba Taylor Swift, je skrajna desnica v Veliki Britaniji – dodajmo, da povsem pričakovano – zlorabila kot politično orožje. V Združenem kraljestvu so se izgredi nasprotnikov priseljevanja razširili iz mesta Southport, kjer se je napad zgodil, tudi drugam, v London in Manchester, na primer, in so trajali več dni. Pravzaprav trajajo še vedno. Politični skrajneži so torej čas, ki bi moral biti namenjen žalovanju, izkoristili za doseganje svojih ciljev in širjenje nasilja.