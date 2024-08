V šolah se bodo učili prepoznati lažne novice

(Dez)informacije na spletu

V britanskih šolah nameravajo po nedavnih izgredih skrajnih desničarjev prilagoditi učne načrte in otroke naučiti prepoznati lažne informacije in teorije zarote na spletu, je danes sporočila britanska vlada.

Ministrica za izobraževanje Bridget Phillipson je povedala, da je začela pregled učnega načrta v osnovnih in srednjih šolah, da bi pri več predmetih spodbudila kritično razmišljanje.

"Bolj kot kdaj koli prej je pomembno, da mladim damo znanje in spretnosti, da se bodo lahko vprašali, ali je res, kar vidijo na spletu."



Bridget Phillipson,

britanska ministrica za izobraževanje

Za spremembo učnega načrta so se na Otoku odločili spričo nedavnih izgredov, ki so v številnih mestih izbruhnili po napadu z nožem v Southportu in so jih po mnenju vlade spodbudile dezinformacije na spletu, da je napadalec musliman in priseljenec.

"Bolj kot kdaj koli prej je pomembno, da mladim damo znanje in spretnosti, da se bodo lahko vprašali, ali je res, kar vidijo na spletu," je ministrica dejala za časnik Sunday Telegraph.

kNJ6BUYm4LM