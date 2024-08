Celine Dion / »Trump je mojo pesem uporabil nepooblaščeno«

Kanadska pevka Celine Dion kritična do kandidata za ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ker je na predvolilnem zborovanju uporabil njeno pesem My Heart Will Go On iz filma Titanik

Kanadska glasbenica Celine Dion je bila v soboto kritična do republikanskega kandidata na predsedniških volitvah v ZDA Donalda Trumpa, ker je na predvolilnem zborovanju uporabil njeno pesem My Heart Will Go On iz filma Titanik. Pevka trdi, da je Trumpova kampanja njeno uspešnico uporabila nepooblaščeno, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na Trumpa se je na družbenih omrežjih vsul plaz kritik, ker so v petek na predvolilnem zborovanju v ameriški zvezni državi Montana predvajali videospot uspešnice Celine Dion iz leta 1997.

Ekipa kanadske pevke in njena založba Sony Music Entertainment Canada sta na družbenem omrežju X sporočili, da uporaba skladbe in videospota "nikakor ni bila dovoljena". "Celine Dion ne odobrava te ali podobne uporabe," so dodali.

Uporabniki družbenih omrežij so v objavah primerjali Trumpovo kampanjo s potapljajočo se ladjo, ki je v središču filma Titanik.

Skladba My Heart Will Go On velja za eno največjih uspešnic vseh časov. Celine Dion je zanjo prejela oskarja, zlati globus in več grammyjev.