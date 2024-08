»Če bo Trump zmagal na volitvah, opazujte, kaj se bo zgodilo«

Aktualni predsednik ZDA Joe Biden je poudaril, da je republikanski predsedniški kandidat Donald Trump resnična nevarnost za ameriško varnost

Ameriški predsednik Joe Biden je v svojem prvem televizijskem intervjuju, odkar je odstopil od kandidature za predsedniške volitve v ZDA, opozoril, da je republikanski kandidat Donald Trump resnična nevarnost za ameriško varnost.

"Zapomnite si moje besede, če bo dobil nominacijo, oprostite, če bo zmagal na volitvah, opazujte, kaj se bo zgodilo," je Biden dejal v intervjuju za ameriško televizijo CBS News, ki so ga predvajali danes.

"On je resnična nevarnost za ameriško varnost," je poudaril glede Trumpa. Po njegovi oceni smo zdaj na prelomni točki, odločitve, ki se sedaj sprejemajo, pa bodo vplivale na to, kakšnih bo naslednjih šest desetletij. "In demokracija je ključna," je dejal Biden.

Zato je izstopil iz predsedniške tekme in predstavil načrte za reformo vrhovnega sodišča, ki med drugim predvideva omejitev mandata sodnikov na 18 let, je pojasnil.

"Republikanci MAGA se le malo ozirajo na politične institucije," je dejal Biden. "To je tisto, kar drži to državo skupaj. To je bistvo demokracije. To je tisto, kar smo kot narod," je dodal.

V pogovoru za oddajo CBS Sunday Morning je povedal še, da se je za izstop iz predsedniške tekme odločil deloma zato, da bi se demokratska stranka lahko popolnoma osredotočila na po njegovem mnenju nujno nalogo: preprečiti nekdanjemu predsedniku Donaldu Trumpu ponoven vstop v Belo hišo.

Podpredsednico ZDA Kamalo Harris, ki ga je nasledila v predsedniški tekmi, ter njenega podpredsedniškega kandidata, guvernerja Minnesote Tima Walza pa je Biden označil za "vražje dobro ekipo".

