»Svet je na robu humanitarne katastrofe«

Uničujoče razmere v Gazi, kjer že deset mesecev divja vojna

Ameriški predsednik Joe Biden in irski premier Simon Harris

© Simon Walker / No 10 Downing Street

Premier Robert Golob je opozoril na uničujoče razmere v Gazi, kjer že deset mesecev divja vojna med palestinskim islamističnim gibanjem Hamas in Izraelom. Pri tem se je pridružil pozivu irskega premierja Simona Harrisa k pregledu pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, ki se nanaša tudi na spoštovanje človekovih pravic.

"V celoti se strinjam z izjavo predsednika irske vlade Simona Harrisa o uničujočih razmerah v Gazi in ponavljam njegov poziv k nujni reviziji pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom," je v objavi na družbenem omrežju X zapisal Golob, pri tem pa delil objavo irskega kolega.

Harris je v njej med drugim zapisal, da je svet "na robu sramotnega trenutka in humanitarne katastrofe". Po njegovem prepričanju je treba uporabiti vse vzvode za končanje nasilja.

Irski premier je pri tem pozval k nujni reviziji pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, ki vsebuje klavzule o človekovih pravicah, pri čemer je mnenja, da ni prav, "da jih EU še naprej opušča".

Poziv Slovenije k preučitvi sporazuma o sodelovanju med EU in Izraelom sicer ni nov. Kot je že februarja v Bruslju dejala zunanja ministrica Tanja Fajon, Slovenija podpira poziv Španije in Irske Evropski komisiji, naj ponovno preuči omenjeni sporazum, ki ureja trgovinske odnose, vezan pa je na spoštovanje človekovih pravic.

Harris je sicer v svoji današnji izjavi, objavljeni na omrežju X, tudi opozoril, da smo ta konec tedna še korak bliže "grozljivemu mejniku 40.000 smrti v Gazi".

Spomnil je na srhljive prizore iz šole v mestu Gaza, kjer je bilo v soboto v izraelskem zračnem napadu po navedbah palestinskih oblasti ubitih skoraj sto ljudi. Izraelska vojska je sicer zatrdila, da je napadla poveljniški center Hamasa v stavbi šole, in zanikala navedbe o številu žrtev.

Harris je še opozoril, da je bilo v desetih mesecih vojne izgubljenih preveč nedolžnih življenj, pri tem pa pozval k takojšnji prekinitvi ognja, brezpogojni izpustitvi zajetih talcev in dostavi humanitarne pomoči v Gazo.

Pobudo za pregled pridružitvenega sporazuma med EUn in Izraelom je že novembra lani v prejšnjem sklicu Evropskega parlamenta dala skupina evropskih poslancev s prvopodpisanim Ircem Barryjem Andrewsom. Pod pobudo so podpisani tudi evropski poslanci iz Slovenije Matjaž Nemec (S&D/SD), Irena Joveva (Renew/Svoboda) in Klemen Grošelj (Renew/Svoboda), ki v tem sklicu ni več v Evropskem parlamentu.

Izrael je sicer v petek pristal na nadaljevanje pogovorov o premirju v Gazi. K pogajanjem, ki naj bi se nadaljevala v četrtek, so v luči povečanja napetosti v regiji po uboju vodje Hamasa Ismaila Hanije pozvali posredniki ZDA, Egipta in Katarja. Pozivu so se pridružile tudi EU in več zahodnih držav, med njimi tudi Slovenija.