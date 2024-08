Stanovanjska problematika je najbolj pereča problematika mladih

Od leta 2015 do leta 2022 so se cene nepremičnin zvišale za več kot 90 odstotkov

Protest pred Schellenburgom v Ljubljani v času gradnje.

© arhiv Mladine

Današnji mednarodni dan mladih, 12. avgust, bo v ospredje postavil potrebe in pričakovanja mladih. Združeni narodi so tokrat izbrali geslo Od klikov k napredku: Tvoje digitalne poti za trajnostni razvoj. Mladi v Sloveniji pa bodo opozorili na neodzivnost in slabo komunikacijo predsednika vlade Roberta Goloba in drugih članov vlade.

Mladinski svet Slovenije bo na današnji novinarski konferenci spregovoril o vključevanju mladih v procese odločanja in sooblikovanje politik. Hkrati bodo kritični do vlade, ker se po njihovi oceni koalicijska pogodba in zaveze do mladih ne uresničujejo ustrezno.

Že spomladi so opozorili na dejstvo, da naj bi bili mladi v letih 2024 in 2025 postavljeni kot proračunska prioriteta. Vendar pa to po njihovi oceni ni razvidno na nobenem od področij, ki se tičejo mladinske problematike. Od predstavnikov države so želeli pojasnila, zakaj mladi kljub drugačnim obljubam niso med prednostnimi nalogami, ki bi jih bilo mogoče zaznati v proračunu.

Stanovanjsko problematiko so predstavili kot najbolj perečo problematiko mladih. Pri tem so se naslonili na statistične podatke, da so se cene nepremičnin na ravni celotne države od leta 2015 do leta 2022 zvišale za več kot 90 odstotkov. To je ob veliko nižji rasti dohodkov še toliko bolj zaskrbljujoče, so dodali.

Državni statistični urad je ob mednarodnem dnevu navedel, da so se mladi v Sloveniji lani odselili od staršev povprečno pri 29,1 leta starosti. Pri višji starosti so se odselili le v šestih državah EU. Najvišja povprečna starost ob odselitvi je bila na Hrvaškem, kjer je znašala 31,8 leta, najnižja pa na Finskem, kjer je znašala 21,4 leta.

Povprečna mesečna neto plača starih od 15 do 24 let je bila oktobra lani za 27,9 odstotka nižja od povprečne plače vseh zaposlenih. Stopnja delovne aktivnosti je bila med starimi od 15 do 24 let lani sicer 32,6-odstotna, kar je bilo 2,6 odstotne točke pod povprečjem EU. Najvišjo so izmerili na Nizozemskem, najnižjo pa v Grčiji.

Nižja od povprečja EU je bila tudi stopnja brezposelnosti med mladimi. Znašala je 9,9 odstotka, kar je 4,6 odstotne točke manj od povprečja EU. V Nemčiji je bila najnižja, v Španiji pa najvišja.

Generalna skupščina Združenih narodov je 12. avgust razglasila za mednarodni dan mladih leta 1999. Tako je želela dati priložnost mladim, da opozorijo na svoj položaj, vlogo in težave, ki jih imajo.