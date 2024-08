»RTV mora dobiti višjo naročnino«

KOMENTAR DNEVA

"Spremljanje olimpijskih iger na nacionalki je neke vrste obvezno branje, obvezni priročnik za razumevanje sveta in bienalni dokaz, da so tisti, ki hočejo pokopati nacionalko, v veliki zmoti. Če že zaradi česa, mora nacionalka obstati zaradi iger. Ne samo obstati, temveč tudi dobiti višjo naročnino, več proračunskih sredstev in dobro nagrajene ustvarjalce. Tako dobro, da ti ne bodo iskali zaslužkov še naokoli s kakšnimi vodenji, predstavitvami ali pogovori. Pogovori naj ostanejo tam v tistih lepo dizajniranih prostorih in na prizoriščih. Od Odmevov prek Tarče do Olimpijskega studia. In če bo kdo do naslednjih olimpijskih iger še kaj slabega napisal o nacionalki, naj ve, da ji bom stopil v bran z vsem razpoložljivim besednim orožjem. Ne nazadnje, bolje vojna z besedami kot vojna, ki so jo vsi napovedovali med igrami ..."

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevnikovem komentarju o spominu na spremljanje na olimpijskih iger na RTV Slovenija)