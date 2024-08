Rusija Ukrajini obljubila maščevanje za čezmejne napade

Zaradi pritiska ukrajinskih sil nove evakuacije v ruski regiji Belgorod

Oblasti v ruski regiji Belgorod ob meji z Ukrajino so danes odredile nove evakuacije, potem ko so v torek na rusko ozemlje nepričakovano vdrle ukrajinske sile. Kot je sporočil guverner regije Vjačeslav Gladkov, so ukrajinske sile aktivne ne območju pri kraju Krasnaja Jaruga, zato so začeli tamkajšnje prebivalce preseljevati.

"Sovražnik je aktiven na meji Krasnojaružskega okrožja," je na Telegramu sporočil Gladkov in dodal, da so spričo tega začeli prebivalce okrožja, ki leži slabih 30 kilometrov od ukrajinske meje in okoli 80 kilometrov od mesta Belgorod, evakuirati.

"Sovražnik je aktiven na meji Krasnojaružskega okrožja."



Vjačeslav Gladkov,

guverner regije

Medtem je obrambno ministrstvo v Moskvi sporočilo, da so ruski sistemi zračne obrambe ponoči sestrelili 18 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, od tega pet nad regijo Belgorod, dva nad regijo Voronež in 11 nad regijo Kursk. V slednji naj bi ruska vojska sicer v nedeljo zaustavila napredovanje ukrajinske sil.

Moskva je Kijevu obljubila maščevanje za čezmejne napade. Cilj teh naj bi razvleči položaje ruske vojske, ji povzročiti čim večje izgube in destabilizirati Rusijo kot tako, je za francosko tiskovno agencijo AFP pod pogojem anonimnosti povedal ukrajinski varnostni uradnik.

Pe2RfSPAjZI