Je res lepo v naši domovini biti mlad?

Izjava za javnost Sindikata Mladi plus ob mednarodnem dnevu mladih

Protest mladih v času zaprtja med pandemijo koronavirusa

© Borut Krajnc

Ob današnjem mednarodnem dnevu mladih se na Sindikatu Mladi plus sprašujemo, ali je res lepo v naši domovini biti mlad? Ob nenehem razširjanju prekarnosti na trgu dela, nižjih plačah napram starejšim zaposlenim, nemogoči situaciji na stanovanjskem trgu in porastu duševnih težav med mladimi, verjetno težko pritrdimo temu zimzelenemu verzu.

Tudi za študente situacija ni najbolj rožnata: premalo sob v študentskih domovih za vse, ki bi jih potrebovali, premalo in prenizke štipendije ter posledično nujnost opravljanja študentskega dela med študijem. Zaradi vsega naštetega se mladi tudi vedno težje in kasneje osamosvojijo od staršev in ne morejo dolgoročno načrtovati svoje prihodnosti.

Zato ob današnjem mednarodnem dnevu mladih najprej pozivamo odločevalce, da naj resno naslovijo vse težave, ki mladim onemogočajo brezskrbno mladost. Mi verjamemo, da bi lahko bilo lepo biti v naši domovini mlad, ampak za to potrebujemo odločne politične odločitve, ki bodo 1. zamejile prekarnost na trgu dela in mladim omogočile stabilne ter varne, dostojne, zaposlitve, 2. uredijo razmere na stanovanjskem trgu in poskrbijo, da bo streha nad glavo nekaj samoumevnega za vse, ne pa privilegij za manjšino, in 3. uredijo dostopno, kakovostno in brezplačno pomoč mladim v duševnih stiskah.

Hkrati pa k aktivaciji pozivamo tudi mlade same: pogosto slišimo, kako na nas stoji cel svet, zato ga vzemimo v svoje roke. Skupaj, povezani in enotni, lahko poskrbimo, da bo v prihodnje svet lepši, da bo sodelovanje med vsemi nami temeljilo na solidarnosti, ne tekmovalnosti. Uprimo se individualizmu in pokažimo, da smo povezani močnejši in sposobni ustvariti prihodnost, kjer bodo naše trenutne težave le še bled in slab spomin.

Ob tej priložnosti pa želimo na Sindikatu Mladi plus pridobiti tudi čim več informacij o situaciji v kateri delo opravljajo študentje in dijaki delavci. Iz izkušenj namreč vemo, da je pri opravljanju študentskega in dijaškega dela, ki se v poletnih mesecih močno poviša, prisotnih veliko kršitev. Zato smo za študente in dijake, ki opravljajo študentsko delo, pripravili anketo, s katero želimo ugotoviti, katerih kršitev je največ ter kako pogoste so.

Za nas so aktualni podatki o stanju študentskega dela izrednega pomena, saj se lahko le tako redno odzivamo in o problematiki obveščamo tako javnost kot tudi odločevalce. Samo skupaj pa lahko zasledujemo cilj, da kršitev pri študentskem delu ne bo več!

Odgovore na anketo zbiramo do ponedeljka, 26. 8. Vabljeni, da anketo rešite nas te spletni povezavi https://forms.gle/TMVSMx9KyJVZngsB6.

Sindikat Mladi plus