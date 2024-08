»Nobena država nima koristi od nadaljnjega zaostrovanja na Bližnjem vzhodu«

Nemški kancler, francoski predsednik in britanski premier s skupnim pozivom k umiritvi razmer

Nemški kancler Olaf Scholz, francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer so v danes objavljeni skupni izjavi pozvali k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu. Situacija v regiji je namreč na robu eskalacije, potem ko je Iran Izraelu obljubil maščevanje za umor vodje Hamasa Ismaila Hanije in poveljnika Hezbolaha Fuada Šukra.

Scholz, Macron in Starmer so v izjavi Iran in njegove zaveznike pozvali, naj se vzdržijo dejanj, ki bi lahko ogrozila priložnost za dogovor med Izraelom in Hamasom o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi talcev, ki jih je palestinsko islamistično gibanje zajelo med napadom na Izrael 7. oktobra lani.

Obe strani so pozvali, naj se udeležijo novega kroga pogajanj o prekinitvi ognja, ki naj bi bil na sporedu v četrtek. Hamas je namreč po poročanju tiskovne agencije Reuters posrednike v nedeljo pozval, naj pred morebitnim novim krogom pogajanj predstavijo predlog dogovora na osnovi preteklih pogovorov. V luči tega ni jasno, ali se bodo predstavniki gibanja udeležili četrtkovega srečanja, ki bo potekalo v Kairu ali Dohi.

Nemški kancler, francoski predsednik in britanski premier so ob tem v izjavi pozdravili prizadevanja posrednikov v konfliktu - Katarja, Egipta in ZDA - za sklenitev dogovora in prekinitev sovražnosti, ki so doslej na palestinski strani zahtevale že več kot 39.000 smrtnih žrtev.

Zagotovili so tudi, da so kot posredniki pripravljeni predstaviti predlog sporazuma, ki naj bi rešil odprta vprašanja med stranema, zlasti glede izvajanja premirja, in izpolnil njuna pričakovanja, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Nobena država ali narod nima koristi od nadaljnjega zaostrovanja na Bližnjem vzhodu," so zapisali in tako ponovili besede ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna, ki je v soboto dejal, da zaostritev razmer v regiji ni v interesu nikogar. Medtem sicer ZDA, zavezane obrambi Izraela, krepijo vojaško prisotnost v regiji.