ZDA / »Iran bi lahko ta teden izvedel vrsto obsežnih napadov na Izrael«

ZDA na Bližnjem vzhodu krepijo vojaško prisotnost, da bi pomagale braniti Izrael

ZDA menijo, da bi lahko Iran ta teden izvedel "vrsto obsežnih napadov" na Izrael, je danes dejal svetovalec za nacionalno varnost ZDA John Kirby. Kot je dodal, je ameriški predsednik Joe Biden danes o tem govoril z voditelji Francije, Nemčije, Italije in Združenega kraljestva.

Voditelji so razpravljali o napetostih na Bližnjem vzhodu, vključno z grožnjami Irana, da bo napadel Izrael, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Kirby.

"Moramo biti pripravljeni na to, kar bi lahko pomenilo obsežen niz napadov," je nadaljeval in dodal, da se Washington strinja z izraelskimi ocenami, da bi se lahko napad zgodil ta teden.

Priznal je, da bi v primeru takšnega napada "to vsekakor lahko vplivalo na pogovore", predvidene za četrtek, o prekinitvi ognja na območju Gaze, ki bi jo spremljala izpustitev izraelskih talcev, ki so tam zadržani.

"Moramo biti pripravljeni na to, kar bi lahko pomenilo obsežen niz napadov."



Joe Biden,

ameriški predsednik

V luči iranske grožnje po maščevanju zaradi umora političnega vodje Hamasa Ismaila Hanije v Teheranu in poveljnika Hezbolaha Fuada Šukra v Bejrutu je ameriški obrambni minister Lloyd Austin v nedeljo v telefonskem pogovoru izraelskemu kolegu Joavu Galantu ponovil zavezo ZDA obrambi Izraela.

ZDA na Bližnjem vzhodu krepijo vojaško prisotnost, da bi pomagale braniti Izrael pred morebitnim napadom Irana in njegovih zaveznikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Na območje so napotile tudi letalonosilko USS Abraham Lincoln in podmornico USS Georgia.

Izrael in ZDA se pripravljajo na morebitni iranski napad na Izrael, medtem ko se krepijo prizadevanja za dosego dogovora o prekinitvi ognja v Gazi. Pogovori naj bi se nadaljevali ta teden v okviru intenzivne diplomacije za preprečitev širše regionalne vojne, poroča CNN. Pogajanja naj bi se v četrtek nadaljevala v egiptovski prestolnici Kairo ali katarski prestolnici Doha.

Nemški kancler Olaf Scholz, francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer so medtem danes v skupni izjavi pozvali k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu. Iran in njegove zaveznike so pozvali, naj se vzdržijo dejanj, ki bi ogrozila priložnost za dogovor med Izraelom in Hamasom o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev. Hamas in Izrael so tudi pozvali, naj se udeležita četrtkovega novega kroga pogajanj.

