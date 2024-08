Putin / »Zdaj je jasno, zakaj je Ukrajina zavrnila naše predloge za vrnitev k načrtu za mirno rešitev«

Ruski predsednik je prepričan, da si želi Ukrajina si z vdorom na rusko ozemlje izboljšati svoj pogajalski položaj

Ukrajina si z vdorom na rusko ozemlje želi izboljšati svoj pogajalski položaj, je ocenil ruski predsednik Vladimir Putin in poudaril, da je glavna naloga ruskih sil izgnati sovražnika z ruskega ozemlja. Ukrajinske sile po navedbah oblasti v regiji Kursk nadzirajo 28 vasi. Od začetka vdora naj bi bilo ubitih 12 ljudi, še 121 pa ranjenih.

"Glavna naloga obrambnega ministrstva je nedvomno izgnati sovražnika z naših ozemelj," je Putin dejal na srečanju z ruskimi uradniki in guvernerji, ki ga je prenašala državna televizija. Pri tem je ocenil, da si Kijev s čezmejnim vdorom prizadeva izboljšati svoj pogajalski položaj. "Zdaj je jasno, zakaj je režim v Kijevu zavrnil naše predloge za vrnitev k načrtu za mirno rešitev," je dodal.

Hkrati je izključil kakršne koli pogovore o končanju vojne, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "O kakšnih pogajanjih se lahko sploh pogovarjamo z ljudmi, ki napadajo civiliste in civilno infrastrukturo oziroma poskušajo ogroziti jedrske elektrarne," je dejal.

Ukrajino je obtožil, da z vdorom želi sejati razdor v ruski družbi, in poudaril, da se je Moskva odzvala s "soglasno podporo vsem, ki so se znašli v stiski". Napovedal je tudi odločen odziv na vdor ukrajinskih sil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajina je v torek nepričakovano začela vdor na rusko ozemlje, zaradi česar je bila Moskva prisiljena poslati okrepitve in v treh obmejnih regijah Kursk, Belgorod in Brjansk uvesti protiteroristične ukrepe.

Od začetka ukrajinskega vdora v regijo Kursk je bilo ubitih 12 civilistov, 121 je bilo ranjenih, med njimi deset otrok, je na današnjem srečanju dejal vršilec dolžnosti guvernerja Kurska Aleksej Smirnov in poudaril, da ukrajinske sile trenutno zasedajo 28 vasi s približno 2000 prebivalci.

"Trenutno nadziramo približno tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja Ruske federacije."



Oleksandr Sirski,

vrhovni poveljnik ukrajinske vojske

"Razmere ostajajo težke," je nadaljeval in pojasnil, da so ukrajinske sile prodrle približno 12 kilometrov globoko v regijo, fronta pa se razteza na 40 kilometrih. Dodal je še, da je bilo do danes evakuiranih 121.000 ljudi. Še 59.000 jih nameravajo oblasti evakuirati.

Kot je medtem izjavil vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski, operacije v Kursku še naprej potekajo. "Trenutno nadziramo približno tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja Ruske federacije," je še dodal.