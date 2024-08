Anketa / Kako volivke in volivci ocenjujejo delo Golobove vlade?

Ocena dela vlade je nekoliko padla

Premier Robert Golob

© Vlada RS / X

Na parlamentarnih volitvah bi zmago slavila SDS, ki bi jo obkrožilo 22,6 odstotka vprašanih, sledi Gibanje Svoboda s 15,7-odstotno podporo, kaže avgustovska raziskava javnega mnenja inštituta Mediana za časopis Delo. Ocena dela vlade je zopet nekoliko padla, kar v časniku Delo pripisujejo nezadovoljstvu z njenim delom po poplavah.

Delo vlade je 48,7 odstotka vprašanih ocenilo kot negativno oz. zelo negativno. Kot pozitivno ali zelo pozitivno je delo vlade ocenilo 18,2 odstotka vprašanih. Srednja ocena dela vlade je spet nekoliko padla, in sicer z julijske 2,55 na 2,47. Časnik ocenjuje, da se pri oceni kaže nezadovoljstvo z delom vlade po poplavah, ki so lanskega 4. avgusta prizadele kar 183 slovenskih občin in povzročile za več kot tri milijarde evrov škode. Številni menijo, da se delo ne odvija dovolj hitro.

Slabša je tudi ocena dela DZ. Kot negativno oz. zelo negativno ga vidi 40,7 odstotka vprašanih. Kot pozitivno ali zelo pozitivno ga je ocenilo 17,2 odstotka vprašanih. Državnemu zboru pa so volivci tokrat namenili srednjo oceno 2,60 (julija 2,62).

Med parlamentarnimi strankami ostajata vodilna največja opozicijska stranka SDS in največja vladna stranka Gibanje Svoboda, ki se jima je podpora malenkost znižala. SDS bi volilo 22,6 odstotka vprašanih (julija 22,9 odstotka). Gibanje Svoboda bi izbralo 15,7 odstotka vprašanih (julija 15,8 odstotka). Na tretjem mestu je NSi, ki bi jo izbralo 5,6 odstotka (julija 4,5 odstotka) vprašanih. Sledita SD, ki bi jo po tokratni raziskavi volilo 5,4 odstotka vprašanih (julija sedem odstotkov), in Levica s 4,7 odstotka podpore (julija 3,2 odstotka).

Sledijo še zunajparlamentarne stranke Vesna (3,8 odstotka), Resni.ca (3,2 odstotka), Piratska stranka (3,2 odstotka), SLS (2,3 odstotka) in Naša prihodnost (1,5 odstotka). SNS bi dobila 0,8 odstotka, Konkretno 0,7 odstotka, Naša dežela pa 0,6 odstotka glasov.

Da ne bi volili nobene stranke, je odgovorilo 4,3 odstotka vprašanih, 21,1 odstotka pa je izbralo odgovor ne vem. 2,4 odstotka jih ni želelo odgovoriti, 0,6 odstotka bi oddalo prazno glasovnico.

Najbolj priljubljena ostaja Nataša Pirc Musar

Kot ugotavljajo novinarji časnika Delo, vodilna na lestvici priljubljenosti tudi ta mesec ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sicer z največjim padcem meseca (0,15 odsotne točke). Sledita predsednik SD in minister za gospodarstvo Matjaž Han ter poslanec SDS in ustanovitelj Platforme sodelovanja Anže Logar. Četrta je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, peti pa vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Predsednik NSi Matej Tonin je na osmem mestu, koordinatorka Levice Asta Vrečko na 13., predsednik SDS Janez Janša na 14., predsednik vlade Robert Golob pa na 16. mestu.

Raziskavo je Mediana za časnik Delo izvedla od 5. do 8. avgusta na reprezentativnem vzorcu 722 prebivalcev Slovenije.