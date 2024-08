Protest / 9000 ljudi zahtevalo odstop kulturne ministrice

Množica v Bratislavi proti zamenjavi direktorjev Slovaškega narodnega gledališča in Narodne galerije

V Bratislavi je v ponedeljek potekal množični protest proti nedavnim spornim odločitvam kulturnega ministrstva. Po navedbah organizatorjev je približno 9000 ljudi protestiralo proti zamenjavi direktorja in direktorice Slovaškega narodnega gledališča in Narodne galerije ter zahtevalo odstop kulturne ministrice Martine Šimkovičove.

Protestniki so se v ponedeljek popoldne zbrali pred zgradbama Narodnega gledališča in kulturnega ministrstva v odziv na odločitev kulturne ministrice Šimkovičove, ki je prejšnji teden prekinila pogodbo o delu z direktorjem gledališča Matejem Drličko in direktorico galerije Alexandro Kusa, ki sta se protestov tudi udeležila.

Več civilnodružbenih organizacij, ki so pripravile protest, je zahtevalo odstop oziroma zamenjavo Šimkovičove, ki jo je za funkcijo predlagala nacionalistična Slovaška nacionalna stranka (SNS).

Protestniki so zahtevali tudi, naj se nedavni kadrovski odločitvi o vodenju osrednjih nacionalnih ustanov razveljavita, medtem ko je Kusa povedala, da si z Drličko želita, da po njuni razrešitvi položaja prevzameta kompetentni osebi, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.

Šimkovičova je bila tarča kritik javnosti že pred meseci, ko so Slovaki na ulicah protestirali proti zakonu o prestrukturiranju slovaške radiotelevizije RTVS v novo medijsko hišo STVR, ki je nato z oddajanjem začela julija.

tYZQX3f11_g

J1xgcjqgNv8