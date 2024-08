Iran / »Poziv Zahoda je podpora Izraelu«

Iran zavrača pozive k umiku groženj, Zahodu očita podporo Izraelu

Iran je danes zavrnil poziv zahodnih voditeljev k umiku grožnje s povračilnim napadom na Izrael. Izjava, ki so jo v ponedeljek skupaj podali voditelji Nemčije, Francije in Združenega kraljestva, je po prepričanju Teherana v nasprotju z načeli in pravili mednarodnega prava in pomeni javno ter praktično podporo Izraelu.

Izjava, pod katero so se podpisali nemški kancler Olaf Scholz, francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer, kliče k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu, Iran in njegove zaveznike pa poziva, naj se vzdržijo dejanj, ki bi lahko ogrozila priložnost za premirje v Gazi.

Besedilo kratke izjave zahodnih voditeljev ne omenja Izraela, ki je v zadnjih desetih mesecih v Palestini ubil več kot 40.000 ljudi. To je izpostavilo tudi iransko zunanje ministrstvo, ki poudarja, da Berlin, Pariz in London "niso izrazili nasprotovanja mednarodnim zločinom sionističnega režima", a hkrati Iran pozivajo, naj ne ukrepa proti kršitvam njegove suverenosti in ozemeljske celovitosti.

Takšni prošnji po prepričanju Teherana "primanjkuje politične logike", je v nasprotju z načeli in pravili mednarodnega prava ter pomeni javno ter praktično podporo Izraelu.

Iran Izraelu grozi s povračilnim napadom zaradi umora političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije v Teheranu. Izrael odgovornosti za ta napad sicer ni prevzel.

ZDA menijo, da bi lahko Iran "vrsto obsežnih napadov" na Izrael izvedel še ta teden, je v ponedeljek dejal svetovalec za nacionalno varnost ZDA John Kirby.

Zaradi napetih razmer na Bližnjem vzhodu Washington tam krepi vojaško prisotnost. Na območje so ZDA napotile letalonosilko USS Abraham Lincoln in podmornico USS Georgia.