V primežu vročinskega vala

Ponekod bodo temooerature presegle 40 stopinj Celzija

Velik del Evrope je v primežu vročinskega vala, ki naj bi te dni dosegel vrhunec. V Italiji danes za 19 večjih mest od Sicilije do Trsta velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur. Nov vročinski val je zajel tudi Hrvaško in druge države na Balkanu, kjer bodo temperature ponekod presegle 40 stopinj Celzija.

V Italiji bo vročinski val po napovedih dosegel vrhunec danes in v sredo. Za danes so rdeče opozorilo, ki pomeni, da bodo visoke temperature ogrožale tudi sicer zdrave ljudi, razglasili v 19 italijanskih mestih, za sredo pa v 22, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Dolgotrajen vročinski val je na Apeninskem polotoku prizadel tudi gorska območja. Kot je sporočila regionalna agencija za okolje Arpa za dolino Aoste, so na najvišjem vrhu Alp Mont Blanc konec tedna 33 ur beležili temperature nad ničlo.

Hrvaški hidrometerološki zavod je za danes izdal rdeče vremensko opozorilo za celotno jadransko obalo, medtem ko za druge dele države zaradi visokih temperatur velja oranžno opozorilo. V sredo bo v rdečem celotna država. Na Hrvaškem se bodo temperature danes čez dan gibale med 33 in 38 stopinjami Celzija, najbolj vroče pa bo v osrednjem delu Dalmacije.

Z izjemno visokimi temperaturami se spopadajo tudi drugod na Zahodnem Balkanu, vročinski val pa bo vztrajal predvidoma do konca tedna.

V Bosni in Hercegovini bodo temperature po napovedih hidrometeorološkega zavoda Federacije BiH danes na jugu države dosegle do 42 stopinj. V Srbiji se bo živo srebro glede na napovedi vremenoslovcev povzpelo do 41 stopinj Celzija, prebivalce Beograda pa bodo pestile tudi tropske noči. Podobno bo tudi v Črni gori, kjer bodo temperature dosegle do 40 stopinj.

Tudi na Madžarskem naj bi bilo danes med 32 in 37 stopinj Celzija, na območju, ki meji na Vojvodino in Romunijo, pa bi se živo srebro lahko povzpelo do 40 stopinj Celzija, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Vročinski val je botroval tudi številnim požarom v Grčiji, visoke temperature pa otežujejo gašenje. V prestolnici Atene, na obrobju katere divjajo obsežni požari, je za danes napovedanih do 38 stopinj Celzija.

Že v ponedeljek so o rekordni vročini poročali tudi iz nekaterih drugih evropskih držav. V Veliki Britaniji so zabeležili najbolj vroč dan v letu doslej. V Cambridgeu se je živo srebro povzpelo na 34,8 stopinje Celzija, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tudi v Nemčiji so po navedbah tamkajšnjih vremenoslovcev v ponedeljek izmerili najvišje temperature letos, in sicer 35,7 stopinje Celzija v mestu Bad Neuenahr-Ahrweiler na jugu zvezne dežele Porenje-Pfalško.

Na otočju Svalbard na Arktiki pa so konec tedna zabeležili najvišjo avgustovsko temperaturo doslej, ki je presegla 20 stopinj Celzija, je v ponedeljek sporočil norveški meteorološki inštitut. Prejšnji avgustovski rekord je bil 18,1 stopinje Celzija, kolikor so namerili 31. avgusta 1997, najvišja temperatura doslej pa je bila 21,7 stopinje Celzija 25. julija 2020, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Povprečne avgustovske temperature na Svalbardu sicer znašajo med šest in devet stopinj Celzija.