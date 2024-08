Zaradi opičjih koz razglasili izredne razmere

Afriški center za nadzor bolezni je zaradi širjenja opičjih koz (mpox) na afriški celini razglasil izredne razmere na področju javnega zdravja

Afriški center za nadzor bolezni (Africa CDC) je zaradi širjenja opičjih koz (mpox) na afriški celini razglasil izredne razmere na področju javnega zdravja. Pozval je k ukrepanju za zaustavitev širjenja te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih, ki jih je prejšnji teden objavil zdravstveni nadzorni organ Afriške unije, so od januarja 2022 v 16 afriških državah zabeležili skupno 38.465 primerov bolezni s 1456 smrtnimi primeri. Letos so v primerjavi z enakim obdobjem lani zabeležili 160-odstotno povečanje primerov.

Izbruh opičjih koz je prizadel več afriških držav, zlasti Demokratično republiko Kongo.

"S težkim srcem, a z neomajno zavezanostjo našim ljudem, našim afriškim državljanom, razglašamo izredne razmere na področju javnega zdravja na celini," je dejal generalni direktor afriške agencije za javno zdravje s sedežem v Adis Abebi v Etiopiji Jean Kaseya.

"Ta razglasitev ni zgolj formalnost, ampak jasen poziv k ukrepanju. To je priznanje, da si ne moremo več privoščiti, da bi bili neodzivni," je dodal.

Bolezen so pri ljudeh prvič odkrili leta 1970 v Demokratični republiki Kongo, od takrat pa je bilo širjenje okužb med ljudmi omejeno predvsem na nekatere zahodno in srednjeafriške države. Maja 2022 so se primeri okužb opičjih koz, ki povzroča vročino, bolečine v mišicah in izpuščaje na koži, začeli hitro širiti po vsem svetu, predvsem med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sicer leta 2022 sporočila, da so opičje koze v angleščini preimenovali v mpox, da bi se izognili stigmatizaciji, ki izhaja iz prvotnega imena. Ime opičje koze izvira iz leta 1958, ko so virus identificirali pri opicah, ki so jih na Danskem uporabljali za raziskave. Virus je sicer prisoten pri številnih živalih, najpogosteje pa pri glodavcih.