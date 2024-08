Izraelski muzej v strahu pred napadom Irana umaknil dragocene umetnine

Med deli, ki so jih v muzeju v Tel Avivu preselil v zavarovano klet, so denimo slike Pabla Picassa in Gustava Klimta

V Izraelskem muzeju, kjer so po napadu pripadnikov Hamasa 7. oktobra lani na varno umaknili nekaj svojih najdragocenejših umetnin, so jih v strahu pred napadom Irana sedaj umaknili še več. Med deli, ki so jih v muzeju v Tel Avivu preselil v t.i. sef - zavarovano klet, so denimo slike Pabla Picassa in Gustava Klimta.

Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP je osebje muzeja veliko mojstrovin umaknilo že na začetku vojne v Gazi. Zdaj, ko je Iran zagrozil s povračilnim napadom na Izrael, so umaknili še druga ogrožena dela.

Nekatere galerije so tako ostale prazne. "V zadnjih treh, štirih, petih dneh, ko je aktualna nova grožnja Hezbolaha in Irana, smo bili prisiljeni sprejeti nove varnostne ukrepe," je povedala direktorica muzeja Tania Coen-Uzzielli.

"Umaknili smo še več drugih umetniških del in predvsem tista, za katera ocenjujemo da so najbolj ogrožena," je še povedala in dodala: "Ker se situacija ne bo razjasnila in je ta grožnja ves čas aktualna, je najbolj var kraj za umetnine v zakloniščih."

"Imamo nekaj Picassovih del iz različnih obdobij," je povedala pomočnica kustosa za moderno umetnost Nathalie Andrijasevic. Dodala je: "Običajno so v galeriji, kjer na stenah visijo drugo poleg drugega. Tukaj so še vedno drugo ob drugem, vendar v povsem drugačnem okolju."

V napadu 7. oktobra je po izraelskih uradnih podatkih umrlo 1198 ljudi, večinoma civilistov, navaja AFP. Pripadniki Hamasa so zajeli 251 talcev, od katerih jih 111 še vedno zadržujejo v Gazi, 39 pa jih je po navedbah vojske mrtvih.

Po podatkih ministrstva za zdravje ozemlja, ki ga upravlja Hamas, je izraelska vojska od 7. oktobra v vojaški ofenzivi v Gazi ubila najmanj 39.929 ljudi, ministrstvo pri tem ne navaja števila smrtnih žrtev med civilisti in borci.

"7. oktobra nismo vedeli, kaj se dogaja. Vedeli smo le, da se po vsej državi dogaja nekaj strašnega," je še povedala Andrijasevic. Dodala je, da so se bali, da bodo rakete prebila strop muzeja in poškodovale umetniška dela. "V zadnjem času, v zadnjem tednu, pa smo jih v luči skorajšnjega napada, ki naj bi se zgodil, odstranili še nekaj. Upajmo, da se ne bo zgodil," je sklenila.