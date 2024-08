Najtoplejši dan poletja

Agencija RS za okolje (Arso) je v ponedeljek marsikje izmerila najvišjo temperaturo v tem letu, v Osilnici kar 37,8 stopinje Celzija

© pixabay.com

Agencija RS za okolje (Arso) je v ponedeljek marsikje izmerila najvišjo temperaturo v tem letu, v Osilnici kar 37,8 stopinje Celzija. Vročinski val bo vztrajal vse do nedelje, so za STA navedli na Arsu, kjer so do vključno petka so razglasili oranžni alarm za vso državo. Nato lahko pričakujemo nevihtno dogajanje in ohladitev.

V ponedeljek je bilo najbolj vroče na jugozahodu države, zelo toplo pa je v teh dneh tudi na višjih nadmorskih višinah. Temperaturni rekord pa je bil izmerjen v vasi Krn 32,4 stopinje Celzija. Zelo vroče je bilo tudi na 748 metrov visokih Tatrah, kjer so izmerili 33,1 stopinje Celzija. Na Slavniku (1020 metrov) so izmerili 31,4 stopinje Celzija, na Davči (1020 metrov) 31 stopinj Celzija, na Sviščakih (1032 metrov) 29,6 stopinje Celzija, na Nanosu, ki leži 1241 metrov nad morjem, pa 29,4 stopinje Celzija, so na družbenih omrežjih zapisali na Arsu.

Možno je, da je bil ponedeljek najbolj vroč, morda bo tudi današnji, je za STA dejala vremenoslovka na Arsu Eva BezekOranžno opozorilo, ki je sprva veljalo le za južni del države, so na Arsu do vključno petka razširili na vso državo. V soboto je za zdaj oranžno obarvana le Primorska, a bodo visoke temperature vztrajale, bo pa nekaj več oblačnosti in zato tudi nekoliko hladneje. "Bližala se nam bo že vremenska fronta, ki nas bo nato prešla v nedeljo oziroma ponedeljek," je dejala Bezek.

Ob prehodu fronte bo vremensko dogajanje najverjetneje nevihtno, pričakujemo lahko tudi nekaj padavin. "Zaenkrat modelski izračuni kažejo, da bo deževalo po celotni Sloveniji, kar je z vidika suše trenutno zelo dobrodošlo," je dejala. Prehodno se bo za nekaj dni ohladilo, namesto današnjih 36 v ponedeljek na Arsu pričakujejo okrog 26 stopinj Celzija, nato pa bo vsak dan v naslednjem tednu znova za kakšno stopinjo topleje, je napovedala.

Celotedensko vztrajanje vročinskega vala po njenih navedbah ni tako zelo nenavadno, v preteklih letih smo takšne vročinske valove že imeli. So pa nevihte možne tudi med vročinskim valom, največja verjetnost neviht je že v sredo. Na Arsu nevihte v sredo pričakujejo predvsem v notranjosti Slovenije, najmanjša verjetnost zanje pa je ob morju in na skrajnem severovzhodu Slovenije.

"Bodo pa te nevihte nastajale zaradi pregretosti ozračja v popoldanskem času," pravi Bezek. Ker jih ne bo spremljal močan veter, bodo nevihte bolj stacionarne, razvile se bodo najverjetneje ob kakšni gorski pregradi in potem zelo hitro tudi zamrle. "So pa vseeno ob njih možni kakšni vetrovni sunki in morda, če se razvije večja nevihta, tudi kakšna toča," je dejala.

Čeprav je požarna ogroženost od sobote razglašena za Primorsko, pa previdnost ni odveč tudi v drugod po državi. Bolj sušno je tudi na jugovzhodu, kjer so imeli malo padavin, tudi v severnem delu Primorske, Bovcu in Tolminu, je zelo sušno. "Previdnost praktično nikjer ni odveč v tem trenutku," opozarja.

Ob vročinskem valu imamo tudi tropske noči, ko se živo srebro tudi ponoči ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Pri tem sicer pomaga tudi dolžina noči, ki je vse daljša. "Recimo v Biljah pri Novi Gorici, kjer praktično vsak dan izmerimo najvišjo temperaturo, se je tudi vsak dan v tem vročinskem valu oziroma vsako noč shladilo pod 20 stopinj, medtem ko se recimo v Ljubljani in še v kakem drugem mestu to ni zgodilo zaradi učinka toplotnega otoka mesta, ker se asfalt in stavbe ne shladijo dovolj," je še dejala Bezek.