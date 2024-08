Palestinci v Sloveniji / »Vlado pozivamo, naj takoj prekine stike z Izraelom«

Protest v podporo Palestini na Trgu republike

© Gašper Lešnik

Iniciativa mestni zbor in Gibanje za pravice Palestincev sta danes na vlado naslovila javno pismo s pozivom, naj spričo genocida v Gazi nemudoma prekine vse politične, gospodarske, akademske in kulturne stike z Izraelom. Pozvali sta jo tudi, naj se pridruži tožbi Južne Afrike proti Izraelu na Meddržavnem sodišču (ICJ) v Haagu.

Po besedah avtorjev je pismo nastalo zaradi kontinuiranega neukrepanja v odnosu do genocida v Gazi. "Vlado pozivamo, da naj odredi takojšno prekinitev vseh političnih, gospodarskih, akademskih in kulturnih stikov z Izraelom in naj spoštuje mednarodno pravo," so zapisali.

V luči julija objavljenega svetovalnega mnenja ICJ, v katerem je to odločilo, da izraelska okupacija palestinskih ozemelj - Gaze, Zahodnega brega in Vzhodnega Jeruzalema - krši mednarodno pravo in jo je treba čim prej končati, avtorji pisma ocenjujejo, da sodelovanje članice ZN z izraelskimi institucijami pomeni, da tudi ta država krši mednarodno pravo in sodeluje v izraelski okupaciji in apartheidu.

Vlado so pozvali tudi, naj se pridruži tožbi proti Izraelu, ki jo je lani na ICJ vložila Južna Afrika. V njej Pretoria izraelskim oblastem očita kršenje konvencije o preprečevanju in kaznovanju genocida ter izvajanje genocidnih dejanj proti Palestincem v Gazi.

Sodišče je Izraelu januarja odredilo sprejetje takojšnjih ukrepov za preprečitev genocida in zagotovitev humanitarne pomoči v enklavi, pa tudi spoštovanje 2. člena konvencije o genocidu. A četudi so sodbe ICJ pravno zavezujoče, sodišče nima konkretnih sredstev za njihovo izvršitev.

Glede na to, da je Slovenija po začetku agresije nad Ukrajino nemudoma uvedla sankcije proti Rusiji, se zdi neukrepanje Slovenije v odnosu do Izraela nedoumljivo, glede na odločitev ICJ pa nečloveško in nespametno, še menijo v mariborski Iniciativi mestni zbor in Gibanju za pravice Palestincev, ki od začetka izraelske ofenzive v Gazi slovenske oblasti poziva k odločnejšemu ukrepanju.