Odgovorni urednik Janševega portala in televizije Nova24TV neposredno poziva k oboroževanju. Čim hitreje, tem bolje. Odkrito in agresivno. Nevaren trend polne radikalizacije slovenske politike je pred slabim letom začel prvak SDS in od takrat naprej gledamo bolj kot ne anemično odzivanje politike, medijev in javnosti na hujskaštvo, ki lahko kadarkoli eskalira v odkrito nasilje na vse strani. Kar bi nas moralo skrbeti še dodatno.

Marko Puš je tokrat ponovil opisano vajo in v besedilu, sicer objavljenem na straneh tednika Demokracija, ki ga prav tako obvladuje SDS, priobčil kratek nagovor s srhljivim naslovom »Še enkrat: Oborožite se, preden bo prepozno«. Se pravi: nehajmo že oklevati, apelira na svoje politične vernike in širšo skupnost, ker smo vam že večkrat povedali, kaj morate storiti. Razložil vam je naš politični šef in k temu je že on dodal zelo naravnost: oborožite se, in to legalno.

Prihaja krvav način

Številni so tak strašljiv apel brž razumeli in slišali, na primer novopečena evropska poslanka iz iste strankarske kvote, Zala Tomašič. Na volitvah je bila uspešna tudi zaradi hvalisanja med kampanjo in sicer, ko je javnosti ponosno naznanila, da si je pridobila orožni list in da rada strelja. Ob razkrivanju njene nove strasti nam je postalo jasno, da želijo volivci oborožene politike res maksimalno nagraditi, tudi s položaji v Bruslju.

In kaj nam tokrat sporoča Puš v mediju, v katerem se je direktor Boris Tomašič že proslavil z istim, tedaj z navijanjem za nasilni spopad znotraj države, ko je v eter ščuval k oboroženemu konfliktu med državljani? Njegovo besedilo je preprosto, poanta še bolj. Evropske države je eno za drugim zajel val migrantskega nasilja, kar je »posledica zgrešenih levih politik v zadnjih desetletjih«. Čeprav sovražnik, zaradi katerega se moramo oborožiti, variira, je tokrat prepoznan v »prišlekih« med avtohtonim prebivalstvom, predvsem na Otoku.

Vsega so krivi levičarji, ki »še vedno ne priznavajo svoje zmote, temveč izgovore za eskalacijo problemov hinavsko prelagajo na drugo stran«. Zaradi tega je nova leva oblast izdala svoje državljane in se postavila na stran posiljevalcev, morilcev in tistih, ki se nočejo asimilirati ter integrirati v družbo, razlaga in potem posvari: »A to je šele začetek, prihajajo namreč časi, ko bodo prišleki dobili še večji zagon in se bo migrantsko vprašanje resnično ‘reševalo’ na krvav način.«

Kako ostati živ

Ker nas oblast nikjer v Evropi ne bo zaščitila, tudi v Sloveniji pa na njej »harajo« levičarji, ni druge rešitve, saj se nevarnost »razjarjene drhali« menda povečuje. Za naše oboroževanje so zato krivi politični nasprotniki – če bi bili mi na oblasti, bi vse znali učinkovito urediti. Lahko vam je žal, da nismo, zato volite za nas. Za nameček v teh državah, ki bi morale biti demokratične, vlada cenzura v medijih, omejuje se svobodo govora, naslednji korak pa je »razoroževanje in vse bolj otežkočeni pogoji dostopa do orožja za šport ali lov.« Posledica, dodaja avtor, je ta, da »drvimo v totalitarizem«. Prava plat demokracije sta torej red in pištola za pasom.

Oborožiti pa se moramo brez oklevanja že zato, ker nas želijo razorožiti, in to zdaj, ko orožje najbolj potrebujemo. Zato je njegova nabava tako rekoč vprašanje našega preživetja: »Če boste torej želeli ostati živi, boste morali za zaščito sebe in svojih najbližjih ter premoženja poskrbeti sami. Oborožite se, dokler zakonodaja še dopušča to možnost, saj vam ognjeno orožje za pasom utegne nekoč rešiti življenje. Jaz sem to pravico izkoristil takoj, ko sem dopolnil polnoletnost.«

Nelegalno

V zaostritvah hujskaških parol o oboroževanju opazimo, seveda ob intenzifikaciji tovrstnega narativa v medijih in socialnih omrežjih, še nekaj drugih dovolj novih značilnosti. Prva je, da v Janševem političnem krožku vedno bolj strežejo z retoriko zastraševanja, da se moramo oborožiti natanko zato, ker nam želi oblast, takšna ali drugačna, vzeti orožje. Tako rekoč pravice do orožja in s tem samozaščite pa nam res ne bodo jemali!

Naslednja značilnost je, da nekateri najbolj vneti verniki okoli Janše ne zagovarjajo več njegovega namiga, da se je potrebno »oborožiti legalno«. Ker to več ne gre, pride zdaj na vrsto že nelegalno oboroževanje po zgledu Tomaža Štiha, ljubitelja kalašnikov in enega najbolj vnetih hujskačev. Med drugimi Davorin Kopše iz omrežja SDS odkrito ščuva k nelegalnemu pridobivanju orožja, kar je seveda kaznivo dejanje.

Legalna nabava po njegovem več ne bo »mogoča«, ker golobnjak (sic) tolerira in spodbuja grožnje janšistom. Tokrat torej razlog sploh niso migranti, ampak nekakšna pravica do samooobrambe tistih, ki se imajo za janšiste. »Levica je zlo«, še dodaja Kopše v opisu sovražnika in podpre drugega somišljenika, ki že poziva k oboroževanju zaradi tega. Zlo pa je potrebno izkoreniniti.

Davorin Kopše odkrito poziva k nelegalnemu oboroževanju in pozira s pištolo

Dva strahova

Lahko bi sklenili, da za Janševe podpornike obstajata že dva dovolj »avtonomna« razloga, nepovezana med sabo, zaradi katerih je sla po nošenju osebnega orožju vsak dan bolj predstavljena kot smiselna in potrebna: z ognjenim orožjem za pasom se počutijo bolje pred nevarnimi levičarji in migranti, ki jih ogrožajo. Takšno hujskaštvo legitimira maksimalno sovraštvo in sovražni govor v družbi, ki ju žal ne želimo prepoznati kot nevarnih in celo kaznivih dejanj. Še manj smo jih pripravljeni učinkovito ustavljati.

V času, ko slovenska notranja politika postaja histrionizirana in jo nadomeščajo nove prigode predsednika vlade in njegove partnerke, zunanja pa se po Golobovi sugestiji hvalisa z »zgodovinskimi dosežki«, kar je za premierja celo drugo ime za izgubo naše državne suverenosti s tem, ko sta pri menjavi ruskih agentov pred ZDA klecnili hkrati izvršna in sodna veja oblasti, nas mora resnično biti strah tudi tega, da hujskaštvo spremljamo s tolikšno ležernostjo.

Toda kaj, ko v naši politiki, sploh ne vladajoči, ni takih, ki bi želeli ali znali odločno opozarjati na eksplozivne posledice zavržnega hujskaštva k oboroževanju. Na uspavane množične medije in njihove naloge psov čuvajev kar pozabimo.

Kopše apelira k oboroževanju, ker je levica zlo, golobnjak pa vse tolerira

Rušenje vladavine prava

Hujskaški diskurz ima torej na stežaj odprta vsa vrata. Kam nas pripeljejo nasilne besede, če ne do nasilnih dejanj, bo znal zrecitirati vsak amaterski zgodovinar. Zelo odkrito legitimiranje nasilja, zakamuflirano v alibi potrebe po oboroževanju, lahko vodi le v povečane konflikte ali polarizacijo družbe in maksimira tveganje za realno fizično nasilje. Je tudi način, kako spretno spodbujati rasizem, diskriminacijo in ksenofobijo ali ojačati predsodke in stereotipe do migrantov, s tem pa pridobivati točke na političnem parketu.

Vodi pa tudi v dvom in kasneje v rušenje vladavine prava, saj imajo v demokratičnih državah edino pravico do vzdrževanja javnega reda in ohranjanja varnosti ustrezni organi – policija in druge uradne ustanove. Apeli k oboroževanju civilnega prebivalstva spodkopavajo omenjene institucije in navajajo na to, da posamezniki vzamejo zakon v svoje roke. Skupaj z ognjenim orožjem za pasom, kot temu pravi odgovorni urednik Nova24TV.

