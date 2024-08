Sovražni govor med olimpijskimi igrami

Med igrami v Parizu zaznali več kot 8500 žaljivih objav na spletu

Najodmevnejši prizor otvoritvene slovesnosti olimpijskih iger v Parizu

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je med poletnimi olimpijskimi igrami v Parizu na različnih spletnih platformah zaznal in izločil več kot 8500 žaljivih objav, namenjenih športnikom. Komisija športnikov Moka je sporočila, da so objave preverili in posredovali v nadaljnje ukrepanje s sistemom, ki ga podpira umetna inteligenca (AI).

"Kot predstavniki športnikov najostreje obsojamo vse oblike napadov in nadlegovanja, ne glede na mnenje, ki bi ga lahko kdo imel o posameznih odločitvah. Športnikom in posameznikom, ki jih je to nesprejemljivo vedenje prizadelo, iz vsega srca izrekamo popolno podporo," sporočilo komisije olimpijskih športnikov povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Pred igrami v Parizu je vodja enote za varen šport pri Moku Kirsty Burrows dejala, da pričakujejo približno 500 milijonov objav na družbenih omrežjih. Povedala je, da bo sistem, podprt z umetno inteligenco, spremljal na tisoče računov na vseh večjih platformah družbenih medijev in v več kot 35 jezikih, in sicer v realnem času.

Zmagovalka ženskega olimpijskega turnirja v kategoriji do 66 kilogramov Alžirka Imane Khelif, ki se je med olimpijskimi igrami v Parizu znašla v središču polemik o spolu, je bila zlasti tarča sovražnosti na družbenih medijih, navaja dpa.