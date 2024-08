Uvod v demokratsko konvencijo

Kamala Harris bo na oder stopila v četrtek

Kamala Harris

Vodstvo demokratske stranke je potrdilo politično platformo, ki ji bodo nocoj v Chicagu potrdili še delegati ob začetku nacionalne konvencije demokratske stranke v Chicagu. Uvod v konvencijo poteka v pričakovanju govora predsednika ZDA Joeja Bidna in protestov proti ameriški podpori Izraelu.

Demokratska stranka je platformo - politični kažipot z okvirnimi opredelitvami vprašanj za naslednja štiri leta - potrdila že 16. julija, še preden se je 81-letni Biden odločil, da se ne bo več potegoval za drugi mandat in je predal štafeto svoji podpredsednici Kamali Harris.

Potrebno je bilo nekaj kozmetičnih popravkov, ki so jih uredili v nedeljo, čeprav pa dokument na več kot 90 straneh še vedno omenja večkrat Bidna kot Harris.

Platforma niza dosežke Bidnovega predsedniškega mandata in odraža raznolikost, ki združuje stranko skozi skupne vrednote. Napoveduje, da si bodo demokrati naslednja štiri leta prizadevali za gospodarsko rast in znižanje cen, borili se bodo proti podnebnim spremembam, nasilju z orožjem in za energetsko neodvisnost, vlagali bodo v drobno gospodarstvo, obnovili pravico do splava, zavarovali mejo ter utrdili ameriško vodstvo v svetu.

V besedilu ponavljajo še tradicionalno podporo stranke Izraelu in obsojajo napad Hamasa 7. oktobra, obenem pa izražajo podporo takojšnjemu dogovoru o trajnem premirju, podporo rešitvi dveh držav in pravici Palestincev, da živijo v svoji državi.

Ne poziva pa k embargu na prodajo orožja Izraelu. Na ulicah Chicaga se sicer obetajo protesti proti vojni v Gazi, izrazi nezadovoljstva pa je pričakovati tudi znotraj prizorišča konvencije dvorane United Center.

Sicer pa platforma glede republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa trdi, da namerava 78-letnik postati diktator, uvesti popolno prepoved splava po ZDA, razdeliti denar milijarderjem, uničiti pokojninski in zdravstveni sistem ter demokracijo. Platforma potrjuje, da je Trump pomembno sredstvo motivacije demokratskih volivcev in bo prisoten v govorih udeležencev konvencije.

Prvi dan bodo poleg Bidna na vrsti še govori demokratske kandidatke iz leta 2016 Hillary Clinton, prve dame Jill Biden in med drugim župana Chicaga Brandona Johnsona.

V torek pričakujejo nekdanjo prvo damo Michelle Obama in bivšega predsednika Baracka Obamo, v sredo bosta zvezdi bivši predsednik Bill Clinton in guverner Minnesote Tim Waly, ki bo sprejel podpredsedniško nominacijo, četrtek pa je rezerviran za glavno zvezdo Kamalo Harris.