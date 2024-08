ZDA odgovornost za hekerski napad na Trumpovo kampanjo pripisale Iranu

Iran je obtožbe zavrnil in Washington pozval, naj zanje predloži dokaz

"Za nedavni vdor v nekatere interne komunikacije predsedniške kampanje republikanca Donalda Trumpa je bil odgovoren Iran," so v ponedeljek sporočile ameriške varnostne agencije in Teheran obtožile, da želi vplivati na prihajajoče predsedniške volitve v ZDA. Iran je obtožbe zavrnil in Washington pozval, naj zanje predloži dokaze.

"V tem volilnem ciklu smo opazili vse bolj agresivne iranske dejavnosti, ki so vključevale zlasti operacije vplivanja na ameriško javnost in kibernetske operacije, usmerjene proti predsedniškim kampanjam. To vključuje nedavne dejavnosti proti kampanji nekdanjega predsednika Trumpa, ki jih (obveščevalna skupnost) pripisuje Iranu," so v skupni izjavi zapisali zvezni preiskovalni urad (FBI), urad direktorja nacionalne obveščevalne službe (ODNI) ter agencija za kibernetsko in infrastrukturno varnost (CISA).

Iranska misija pri Združenih narodih v New Yorku je v odzivu zanikala obtožbe in Washington pozvala, naj predloži dokaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Kot smo že prej sporočili, Iran nima niti namena niti motiva za vmešavanje v ameriške predsedniške volitve. Če vlada ZDA verjame v resničnost svojih trditev, nam mora predložiti ustrezne dokaze," je dodala misija.

Spletni medij Politico je med prvimi poročal, da je julija začel prejemati elektronsko pošto od anonimnega vira, ki je ponujal verodostojne dokumente Trumpovega osebja, vključno s poročilom o potencialnih ranljivih točkah podpredsedniškega kandidata JD Vancea.

Tiskovni predstavnik Trumpove kampanje Steven Cheung je nato 10. avgusta pojasnil, da so bili ti dokumenti nezakonito pridobljeni iz tujih virov, sovražnih ZDA, njihov namen pa naj bi bil vmešavanje v volitve. Ob tem je omenil nedavno poročilo Microsofta, da so iranski hekerji junija poslali elektronsko pošto visokemu uradniku v predsedniški kampanji.

Trump pa je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da je Microsoft kampanjo obvestil, da je Iran vdrl v eno od njegovih spletnih mest in dodal, da so dobili le javno dostopne informacije.

Tarča hekerskega napada je bila v preteklih tednih tudi kampanja podpredsednice ZDA Kamale Harris. FBI je že sprožil preiskavo.

