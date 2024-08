»V Ukrajini ne bo moskovske cerkve«

Ukrajinski poslanci so danes izglasovali predlog zakona, ki prepoveduje delovanje verskih organizacij, povezanih z Rusijo, vključno z ukrajinsko pravoslavno cerkvijo moskovskega patriarhata. Preden bo zakon stopil v veljavo, ga mora podpisati še ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predlog zakona, za katerega je glasovalo 265 poslancev, prepoveduje delovanje tujih verskih organizacij, ki imajo sedež v državi, ki je izvedla oziroma izvaja agresijo proti Ukrajini, zaseda del ukrajinskega ozemlja ali podpira agresijo proti Ukrajini, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

"Glede na to, da je ruska pravoslavna cerkev ideološko nadaljevanje režima države agresorke, sokriva pri vojnih zločinih, storjenih v imenu Ruske federacije, in ideologije 'ruskega sveta', so dejavnosti ruske pravoslavne cerkve v Ukrajini prepovedane," piše v predlogu zakona, še navaja Ukrinform.

Potrditev predloga zakona je pozdravil vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak. "V Ukrajini ne bo moskovske cerkve," je zapisal na Telegramu. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova pa je bila do predloga kritična. Opozorila je, da Kijev z njim poskuša uničiti pravo pravoslavno vero.

Z Rusijo povezana ukrajinska pravoslavna cerkev je že leta 2022 pretrgala vezi z rusko pravoslavno cerkvijo, a jo ukrajinski poslanci obtožujejo, da kljub invaziji sodeluje z ruskimi duhovniki. V Ukrajini sicer deluje tudi pravoslavna cerkev Ukrajine, ki je leta 2019 postala neodvisna od moskovskega patriarhata.