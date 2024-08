WHO / »Mpox ni novi covid«

Svetovna zdravstvena organizacija svari pred paniko

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je ob prvem potrjenem primeru okužbe z novo različico opičjih koz oziroma mpox v Evropi posvarila pred paniko. Regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge je danes dejal, da izbruh mpox ni novi covid. Tudi odbor EU za zdravstveno varnost meni, da za zdaj ni zdravstvene krize zaradi mpoxa v Evropi.

Pri WHO poudarjajo, da izbruh mpox ni še en covid-19, saj je o virusu opičjih koz in načinih za njegov nadzor že veliko znanega.

"Mpox ni novi covid," je regionalni direktor za Evropo Kluge dejal v Ženevi, kjer je sedež WHO. "Vemo, kako nadzorovati mpox," je poudaril po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Kot je dejal Kluge, virus v evropski regiji kroži v različici, imenovani clade 2, od prejšnjega izbruha leta 2022. Po njegovih besedah je v Evropi vsak mesec zabeleženih približno sto primerov te različice virusa opičjih koz.

Izbruh pred dvema letoma je bil obvladan zahvaljujoč močnemu nadzoru, cepljenjem in neposrednemu sodelovanju najbolj prizadetih skupin, je še pojasnil Kluge.

WHO je julija 2022 razglasila javnozdravstveno krizo globalnih razsežnosti zaradi mednarodnega izbruha manj hude oblike clade 2b, ki je večinoma prizadel istospolno usmerjene in biseksualne moške. Izredne razmere so veljale do maja lani.

Prejšnjo sredo je organizacija razglasila mednarodno javnozdravstveno krizo, kar je najvišja stopnja opozorila, zaradi porasta primerov nove, morda nevarnejše različice clade 1b v Demokratični republiki Kongo in njenega širjenja v bližnje države.

Dan kasneje je Švedska sporočila, da so v državi potrdili prvi primer okužbe z novo različico opičjih koz oziroma mpox zunaj Afrike.

Zdaj obstaja priložnost, da smo pozorni na novo uvožene primere različice clade 1b iz Afrike in za učinkovit boj proti clade 2, je na današnji novinarski konferenci opozoril Kluge. Kot je dodal, je tveganje za splošno populacijo majhno.

Da širjenja opičjih koz za zdaj ne bi smeli obravnavati kot "izredne razmere za javno zdravje v Evropi", se je strinjal tudi odbor EU za zdravstveno varnost, ki je zasedal v ponedeljek, pri čemer je ocenil, da "tveganje ostaja nizko".

Kot je danes povedal pristojni govorec Evropske komisije Stefan De Keersmaecker, se je odbor za zdravstveno varnost dogovoril o tesno usklajenem pristopu glede virusa opičjih koz. "Od covida smo se naučili, da moramo biti pripravljeni", je spomnil.

De Keersmaecker je še dejal, da je evropski organ za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (Hera) sklenil pogodbo za skupni nakup dveh milijonov odmerkov cepiva mpox in zdravil za 100.000 doz.