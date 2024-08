Ministrstvo za pravosodje / »Spremembe na področju mladoletniške kriminalitete morajo biti premišljene«

Nova Slovenija predlaga, da bi bili mladostniki za hujša kazniva dejanja kaznovani z zaporno kaznijo

Ministrica za pravosodje Andreja Katič

© Nebojša Tejić / STA

Ministrstvo za pravosodje je v odzivu na predlagane spremembe kazenskega zakonika, s katerimi bi v NSi mladostnike za hujša kazniva dejanja kaznovali z zaporno kaznijo, izpostavilo, da je področje mladoletniške kriminalitete izjemno občutljivo. Spremembe na tem področju morajo biti zato premišljene, so zapisali.

Področje mladoletniške kriminalitete je izjemno občutljivo, kompleksno in izrazito multidisciplinarno področje, ki terja sodelovanje številnih resorjev, spremembe na tem področju pa morajo biti premišljene in osnovane na dobrem poznavanju posebnosti mladoletniške kriminalitete, so zapisali na ministrstvu za pravosodje. Zlasti je treba upoštevati posebnosti razvoja mladostnikov, ki pomembno vplivajo na njihovo, tudi odklonsko vedenje, so dodali. "Neustrezen odziv države nanj ima lahko ravno nasproten učinek temu, kar s posebnimi kazenskopravnimi sankcijami za mladoletnike zasledujemo - torej vzgojo, prevzgojo in pravilen razvoj, ter ponovno in dejavno vključitev mladoletnika v družbo," so zapisali.

Na pomanjkljivosti trenutno veljavnega mladoletniškega kazenskopravnega sistema je opozorila tudi analiza Sveta Evrope. Med drugim so ugotovili, da so postopki proti mladoletnikom predolgi, da državni tožilec in sodnik za mladoletnike pri sprejemanju odločitve v postopku mnogokrat nimata potrebnih informacij o mladoletniku, o njegovih osebnih okoliščinah, kar je ključno za individualizirano odločitev in za izbiro najustreznejšega ukrepa v postopku proti mladoletniku. Ugotovili so tudi, da ima čedalje več mladoletnikov kompleksne težave - vedenjske in čustvene težave in motnje, težave na področju duševnega zdravja in da institucije, ki izvršujejo kazenske sankcije za te mladoletnike, nimajo ustreznih znanj, programov in strokovnjakov za njihovo izvajanje.

Zato na ministrstvu izvajajo in pripravljajo izboljšave na številnih področjih. Center za izobraževanje v pravosodju od leta 2021 izvaja specialistična usposabljanja za sodnike, državne tožilce in poravnalce, udeležbo na usposabljanju omogoča tudi določenemu številu strokovnih delavcev centrov za socialno delo, policistov in odvetnikov. Medresorska delovna skupina ministrstva pa je pripravila smernice za izdelavo individualno oceno mladoletnika, ki jo državni tožilec in sodnik potrebujeta za pravilno odločitev v postopku.

V predlogu novega zakona o sodiščih, ki ga pripravljajo, je predvidena možnost ustanovitve specializiranih oddelkov za mladoletnike, ki bo pripomogla k hitrejši in bolj strokovni obravnavi mladoletnikov. Nadaljujejo tudi s pripravo predloga novega zakona o obravnavanju mladoletnikov zaradi kaznivih dejanj, v katerem bodo ti opredeljeni kot prednostni.

Vrhovnemu sodišču je ministrstvo posredovalo predlog, da pri pripravi časovnih standardov vključi ustrezne faze postopka proti mladoletnikom, vključno s fazo nadzora nad izvrševanjem vzgojnih ukrepov, ki je ena izmed pomembnejših nalog sodnika za mladoletnike.

"Otroci in mladostniki so del družbe, ki jih vzgajajo v prvi vrsti starši, pomembna dejavnika pri vzgoji pa sta tudi šola in družba kot celota. Šele ko vsi ostali mehanizmi odpovejo, pride na vrsto kazensko pravo, ki ščiti družbo pred najhujšimi odklonskimi ravnanji," so zapisali. Kazensko pravo kot skrajno sredstvo pa mora veljati za vse enako, so dodali.

NSi je v ponedeljek v parlamentarno proceduro vložila novelo kazenskega zakonika, s katerim predlaga, da bi bili mladostniki za hujša kazniva dejanja kaznovani z zaporno kaznijo. V NSi so se za tak predlog odločili zaradi nedavnih dogodkov, povezanih z romskimi vprašanji, je na novinarski konferenci povedala poslanka NSi Vida Čadonič Špelič.