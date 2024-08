Festival Grounded letos o rasizmu in kolonializmu

Kritična misel in aktivizem bosta prepletena z elektronsko glasbo

Energični nastop ameriško-ukrajinskega dvojca Sha Ru na lanskem festivalu Grounded, ki je bil posvečen krovni temi miru

© Marijo Županov

Festival Grounded se bo v letošnji izdaji, ki bo potekala med četrtkom in soboto, posvetil temi rasizma. Povod za temo so organizatorji našli v lanskem napadu Hamasa na Izrael, zaradi česar bodo o njej razmišljali tudi v povezavi z antipalestinskim rasizmom in dekolonialnim odporom. Kritična misel in aktivizem bosta prepletena z elektronsko glasbo.

Festival bo v Ljubljani potekal osmič po vrsti. V program so povabili več gostov, tudi iz tujine, da bi odprli prostor različnim glasovom in tudi žrtvam, je na novinarski konferenci povedala organizatorka festivala Barbara Rajgelj s Fakultete za družbene vede. Med drugim so povabili palestinsko publicistko Abir Kopty, ki živi v Berlinu, ki bo spregovorila o pristranskosti globalnih medijev in pomenu za Palestino ob njenih prizadevanjih za osvoboditev.

Z nekdanjih predsednikom države Danilom Türkom se bodo pogovarjali o genocidu in mednarodnem političnem sistemu, pripravili pa so tudi okroglo mizo z naslovom Palestina in rasizem kolonializma danes, na kateri bodo sodelovali teoretiki Wafaa Alburai, Marina Gržinić, Primož Šterbenc in Grega Ulen. Oba pogovora bo vodila novinarka Kristina Božič.

S teoretskimi razmisleki želijo postaviti okvir za razumevanje tega, kar se trenutno dogaja in zakaj se tiče vseh, od delavcev v trgovini do študentov, novinarjev, javnih uslužbencev, učiteljev in zdravnikov. Pri tem imajo organizatorji festivala v mislih trenutni kapitalizem, katerega temelje je mogoče najti v kolonialni logiki rasizma.

Kot so zapisali pred festivalom, ki sta ga med drugim podprla Mirovni inštitut ter oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti, je vez med rasizmom, kolonializmom in antisemitizmom izpostavila že filozofinja Hannah Arendt, ki je med drugim opozarjala, da je rasistično nasilje evropskega kolonializma v Afriki tlakovalo pot nacističnemu antisemitizmu, ki je temeljil na rasni hierarhiji in privedel do grozot holokavsta.

V program so uvrstili tudi srečanje propalestinskih iniciativ z Balkana. Predstavnici Gibanja za pravice Palestincev Barbari Vodopivec se tema rasizma v kontekstu Palestine zdi pomembna, ker opažajo, da je medijskega in še posebej kritičnega poročanja o dogajanju v Gazi in na Zahodnem bregu vse manj. Grounded tako vidijo kot možnost za razmislek o mogočih strategijah, ki bi lahko prispevale h koncu izraelskega genocida in izraelske kolonizacije Palestine.

Ena od okroglih miz bo posvečena propalestinskim mladinskim kolektivom in organizacijam iz sosednjih držav, ki so se na različne načine zoperstavili molku in kolaboraciji z izraelskim režimom.

V glasbenem delu bo festival Grounded, ki ga je revija Rolling Stone Italija uvrstila med 15 najboljših poletnih glasbenih festivalov, ponudil več domačih in tujih akterk in akterjev klubske glasbe. Med nastopajočimi bodo Akiko Haruna iz Velike Britanije, ugandska producentka Turkana in Rama iz Egipta ter Luka Prinčič, ki bo z zasedbo predstavil nov album. Koncerti bodo potekali v štirih klubih na Metelkovi, je povedala ena od vodij glasbenega dela Nina Hudej.