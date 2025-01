Posebna izdaja Mladine / Zgodovina primorskega antifašizma

Zadnja posebna izdaja Mladine ANTIFAŠIZEM, ki je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini, je eno najbolj obsežnih del doslej na področju Mladininih zgodovinskih izdaj. Tokrat smo se lotili antifašizma, enega najbolj svetlih trenutkov Republike Slovenije, ko so v obrambi slovenskega naroda skupaj na isti strani delovali tako liberalci kot komunisti, duhovniki in laiki. A tega poglavja slovenske zgodovine smo se lotili na poseben način: k pisanju smo namreč povabili vse vodilne primorske zgodovinarje z obeh strani meje. Še nikoli doslej v Sloveniji ni izšlo delo, ki bi v poljudnem jeziku in skozi zgodbe ljudi popisovalo to težko obdobje slovenskega naroda.

Posebna izdaja Antifašizem nam ponuja vpogled v čas po prvi svetovni vojni, ko razpade avstro-ogrski imperij, del Slovencev pa se nenadoma znajde na robu italijanske države. A kot bi zgodovina imela mlade, se takrat v Rimu začne počasi vzpostavljati fašistični sistem, ki ga med drugim motijo tudi Slovani na skrajnem vzhodu države.

Posebna izdaja Mladine Antifašizem popisuje zgodbe pogumnih škofov in duhovnikov, mladih tigrovcev in borbašev, navadnih ljudi in pogumnih žensk, ki so se borili za slovenski jezik, vero in obstanek naroda, s tem pa ustvarili temelje bodoče osamosvojene države.

