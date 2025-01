Spet v šolo

© WikiCommons

Okoli 276.000 učencev in dijakov se danes po božično-novoletnih praznikih vrača v šolske klopi. Tokrat so šolarji na počitnicah uživali dvanajst dni. Zdaj jih čaka zaključek prvega ocenjevalnega obdobja, nato pa se bodo sredi februarja nekateri že odpravili na enotedenske zimske počitnice.

Po koncu novoletnih počitnic šolarji zaključujejo prvo ocenjevalno obdobje, ko bodo prejeli obvestila o učnem uspehu. Prvo od dveh ocenjevalnih obdobij se po pravilniku o šolskem koledarju v osnovnih šolah zaključi 31. januarja, v srednjih šolah pa 15. januarja.

Na enotedenske zimske počitnice se bodo 17. februarja odpravili učenci in dijaki jugovzhodne Slovenije, razen občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel, koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije, 24. februarja pa še tisti iz zahodne in osrednje Slovenije.

Šolarji so imeli prvi oddih v tekočem šolskem letu konec oktobra. Pred koncem šolskega leta jih čakajo še prvomajske počitnice.

Letošnja informativna dneva za vpis v srednje šole bosta medtem 14. in 15. februarja.