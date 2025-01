»Želja po smehu ne bo nikoli izginila«

V Franciji se bodo z vrsto dogodkov spomnili žrtev terorističnega napada na uredništvo satirične revije Charlie Hebdo leta 2015, ko sta napadalca zaradi objave karikatur Mohameda ubila 12 ljudi

Napad je povzročil gibanje "Je Suis Charlie"

V Franciji se bodo v torek z vrsto dogodkov spomnili žrtev terorističnega napada na uredništvo satirične revije Charlie Hebdo leta 2015, ko sta napadalca zaradi objave karikatur Mohameda ubila 12 ljudi. Pri časniku so pred 10. obletnico krvavih dogodkov v Parizu, ki so pretresli državo, danes predstavili posebno izdajo s karikaturami o Bogu.

Francijo je 7. januarja 2015 pretresel napad na prostore satiričnega tednika Charlie Hebdo v Parizu, ki sta ga izvedla brata Said in Cherif Kouachi. V pokolu je bilo ubitih 12 ljudi, med njimi urednik časnika Stephane Charbonnier in več znanih francoskih karikaturistov, enajst ljudi je bilo ranjenih.

Policija je napadalca, ki naj bi imela povezave s teroristično mrežo Al Kaida, dva dni po napadu ubila.

V ločenih islamističnih napadih, ki so sledili, pa je moški, ki je bil povezan z bratoma, pri Parizu ubil policistko ter zajel talce v judovski trgovini in pri tem ubil štiri ljudi.

Francoski predsednik Emmanuel Macron in pariška županja Anne Hidalgo se bosta v torek udeležila spominskih dogodkov, med drugim na kraju napada na takratni sedež revije Charlie Hebdo, in se poklonila žrtvam napada na judovsko trgovino.

Pri Charlie Hebdoju pa so ob 10. obletnici napadov danes predstavili posebno izdajo revije na 32 straneh, ki bo v prodaji v torek. Na naslovnici je karikatura bralca, ki sedi na jurišni puški in navdušeno bere Charlieja, naslovljenega z Neuničljiv, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Posebna številka revije vključuje tudi štiri strani karikatur, ki se norčujejo iz podobe Boga in verskih voditeljev. "Da, lahko se smejimo Bogu, še posebej, če obstaja," se glasi naslov nad 40 najboljšimi karikaturami, ki so jih prispevali karikaturisti z vsega sveta.

"Želja po smehu ne bo nikoli izginila," je v uvodniku posebne izdaje zapisal Laurent "Riss" Sourisseau, karikaturist in direktor založbe Charlie Hebdo.

Charlie Hebdo je v preteklosti večkrat izzval polemike. Tednik je v javnosti postal bolj znan leta 2006, ko je objavil karikaturo preroka Mohameda, ki jo je izvorno objavil danski dnevnik Jyllands-Posten in takrat sprožil množično ogorčenje muslimanov po vsem svetu. Leta 2011, ko je objavil novo karikaturo Mohameda z naslovom Charia Hebdo, je bil tednik tarča napadov z molotovkami.

Smrtonosni napad na Charlie Hebdo pred desetimi leti je globoko pretresel Francijo in v svetu sprožil val solidarnosti, ki se je odrazil tudi v znamenitem sloganu "Je suis Charlie" (Jaz sem Charlie) kot poziv k obrambi svobode izražanja.

Pokol je hkrati zaznamoval začetek grozljive serije islamističnih napadov v Franciji in zahodni Evropi. 13. novembra 2015 je Francijo prizadel niz usklajenih terorističnih napadov v koncertni dvorani Bataclan ter na kavarne in restavracije v Parizu, v katerih je bilo ubitih 130 ljudi.

