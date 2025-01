Prepoved naftnih vrtanj

Z ukrepom želi odhajajoči ameriški predsednik Biden zaščitili vodne površine

Odhajajoči predsednik ZDA Joe Biden je tik pred povratkom Donalda Trumpa v Belo hišo prepovedal naftna vrtanja ob morski obali na številnih lokacijah. Kot so sporočili iz Washingtona, bodo z ukrepom zaščitili vodne površine na skupaj več kot 250 milijonov hektarih. Trump je sicer napovedal množično povečanje proizvodnje fosilnih goriv.

Bidnova prepoved se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP nanaša na celotno obalo Atlantskega oceana, vzhodni del obale Mehiškega zaliva, na obalo Tihega oceana ob Kaliforniji, Oregonu in Washingtonu ter na del Beringovega morja ob Aljaski.

"Podnebna kriza še naprej ogroža skupnosti po vsej državi. V času, ko prehajamo na čiste vire energije, je zdaj pravi trenutek, da obalo zaščitimo za naše otroke in vnuke," je Bidnovo izjavo povzela tiskovna agencija. Kot je dodal, raba oceanskih virov in razmeroma majhen potencial za proizvodnjo fosilnih goriv na teh območjih ne opravičujeta okoljskih, javnozdravstvenih in gospodarskih tveganj.

Po poročanju AFP Bidnova prepoved nima datuma izteka, njena razveljavitev pa bi bila lahko pravno in politično težavna.

Potem ko so ameriški mediji konec prejšnjega tedna poročali, da bo Biden izdal takšno prepoved, je Trumpova tiskovna predstavnica Karoline Leavitt potezo označila za "sramotno odločitev, ki je namenjena političnemu maščevanju tistim, ki so Trumpu podelili mandat za povečanje naftnega vrtanja in znižanje cen plina".

Bidnovo potezo so medtem pozdravile okoljevarstvene organizacije.