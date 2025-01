Trump omejuje zdravstvene ukrepe za »spremembo spola« pri mlajših od 19 let

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek podpisal izvršni ukaz, s katerim je odvzel državno podporo vsem oblikam zdravstvene oskrbe za postopek potrditve spolne identitete pri mlajših od 19 let. Kritiki svarijo, da bo ukrep prizadel že tako ranljivo transspolno mladino.

Ukaz z naslovom Zaščita otrok pred kemičnim in kirurškim pohabljanjem namerava omejiti dostop do zdravstvene oskrbe za postopek potrditve spolne identitete, vključno z zaviralci pubertete, hormonsko terapijo in operacijami za mlajše od 19 let.

Prepoveduje zvezno financiranje takšne oskrbe mladoletnikov, omejuje raziskovalne in izobraževalne subvencije zdravstvenim šolam in bolnišnicam ter nalaga ministru za zdravje, da izda predpise za odpravo tovrstne oskrbe mladoletnikov.

"Zdravstveni delavci danes po vseh ZDA pohabljajo in sterilizirajo vse več občutljivih otrok z radikalno in lažno trditvijo, da lahko odrasli spremenijo otrokov spol z vrsto nepopravljivih medicinskih posegov," med drugim piše v ukazu, ki ga je objavila Bela hiša.

"Ta ukaz obsoja transspolno mladino na skrajne in nepotrebne bolečine, njihove starše pa na mučno skrb za otroka brez perspektive in obenem onemogoča dostop do enake zdravstvene oskrbe, ki je zlahka na voljo vrstnikom."



Omar Gonzalez-Pagan,

odvetnik organizacije za zaščito pravic transspolnih oseb Lambda

Aktivisti so napovedali, da bodo izvršni ukaz, ki da bo prizadel že tako ranljivo transspolno mladino, izpodbijali na sodišču.

"Ta ukaz obsoja transspolno mladino na skrajne in nepotrebne bolečine, njihove starše pa na mučno skrb za otroka brez perspektive in obenem onemogoča dostop do enake zdravstvene oskrbe, ki je zlahka na voljo vrstnikom," je sporočil odvetnik organizacije za zaščito pravic transspolnih oseb Lambda Omar Gonzalez-Pagan.

Kot pojasnjuje časnik Washington Post, ni državne statistike, ki bi spremljala, koliko mladoletnikov prejema zdravila z namenom postopka potrditve spolne identitete. Splošno je sicer sprejeto, da se operacij ne opravlja pred 18. letom.

