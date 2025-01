Trump vladnim uslužbencem, ki bodo dali odpoved, ponudil odpravnine

Ameriški predsednik Donald Trump je skoraj vsem uslužbencem zvezne vlade ponudil, da do naslednjega tedna podajo odpovedi v zameno za odpravnino v višini osmih mesečnih plač

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek skoraj vsem uslužbencem zvezne vlade ponudil, da do naslednjega tedna podajo odpovedi v zameno za odpravnino v višini osmih mesečnih plač. Vlada pričakuje, da bo ponudbo sprejelo okoli deset odstotkov oz. 200.000 zaposlenih.

V skladu s Trumpovimi napovedmi o zmanjšanju števila zaposlenih v zvezni vladi so v torek skoraj vsi državni uradniki prek spletne pošte dobili ponudbo za skoraj osem mesecev plače do septembra, če do 6. februarja podajo odpoved, poročajo ameriški mediji.

Za vse zvezne uslužbence bodo v Trumpovi vladi začeli uporabljati strožje standarde ustreznosti in ravnanja, še piše v sporočilu, razposlanem zveznim uslužbencem, ki jih je nekaj več kot dva milijona.

Predsednik sindikata zveznih uslužbencev ZDA Everett Kelley je v odzivu zatrdil, da gre za vrsto pritiska na delavce, ki ne veljajo za zveste sedanji vladi, da zapustijo delovna mesta.

"Čiščenje predanih poklicnih zveznih uslužbencev bo imelo obsežne posledice in bo povzročilo kaos za Američane, ki so odvisni od delovanja zvezne vlade," je opozoril Kelley v sporočilu za javnost.

Trumpova vlada pričakuje, da bo deset odstotkov oz. okoli 200.000 ljudi sprejelo ponudbo.

Med tistimi, ki niso prejeli Trumpove ponudbe, so bili pripadniki vojske, poštarji in uslužbenci uradov, zadolženih za migracije ter nacionalno varnost.

