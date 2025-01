Sodnica blokirala Trumpovo zamrznitev socialne pomoči

Proti spornemu ukrepu Trumpove vlade je na zveznem sodišču vložilo tožbo še 22 zveznih držav in prestolnica Washington

Ameriška zvezna sodnica je v torek do 3. februarja blokirala uredbo vlade predsednika ZDA Donalda Trumpa o zamrznitvi zvezne pomoči. Kmalu zatem je proti ukrepu Trumpove vlade na zveznem sodišču v Rhode Islandu vložilo tožbo še 22 zveznih držav in prestolnica Washington, poroča televizija CBS.

V Washingtonu so tožbo vložile neprofitne organizacije z argumentom, da bi lahko že kratkotrajno izvajanje zamrznitve povzročilo uničujoče posledice za ljudi, ki so odvisni od zveznih sredstev. Opozorili so še, da Trump nima zakonskih ali ustavnih pooblastil, da posega v porabo, ki jo je odobril kongres.

Tožniki so tudi trdili, da odredba proračunskega urada Bele hiše posega v pravice iz prvega amandmaja k ustavi, ker želi preprečiti financiranje skupin, ki sodelujejo v programih spodbujanja raznolikosti, enakosti in vključenosti (DEI), poroča Politico.

Odvetnik ministrstva za pravosodje Daniel Schwei je menil, da sodišče ne bi smelo blokirati uredbe vlade samo zato, ker bi lahko nastala neka nedoločena škoda, vendar pa je sodnica Loren AliKhan menila nasprotno.

Le nekaj minut po sodničini odločitvi so podobno tožbo v Rhode Islandu vložili pravosodni ministri 22 držav in prestolnice Washington. Zahtevajo umik ukrepa, ker da ukinitev zveznega financiranja ogroža zmogljivosti držav, med drugim pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe za prebivalce, plačevanje javnih uslužbencev in izpolnjevanje drugih obveznosti.

Trumpova odredba, sprejeta v torek, je povzročila kaos in ogorčenje po vseh ZDA, milijoni pa niso vedeli, ali bodo ohranili dostop do zdravstvenih in drugih storitev. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je ukrep in predsednika sicer hvalila, niti sama pa ni znala pojasniti podrobnosti.

Trumpova vlada je kasneje zatrdila, da zamrznitev financiranja ne velja za zdravstveni program za revne in invalidne Američane medicaid, ki ga skupaj z zvezno vlado vodijo zvezne države in skrbi za skoraj 80 milijonov Američanov.

Vlada je pred tem zaprla dostop do spletnih strani medicaid po vseh ZDA, na kar so ogorčeno opozarjali demokratski kongresniki, ki so trdili, da gre za neustavne ukrepe. Demokratski senator iz Oregona Ron Wyden je na mediju X zatrdil, da odvzem zdravstva milijonom pomeni, da bodo ljudje umirali.

Leavitt je zatrdila, da bodo dostop do spletnih strani uredili, ter zagotovila, da plačila iz sistema medicaid niso bila ustavljena.

Trumpov svetovalec Stephen Miller je za CNN povedal, da odredba ne vpliva na nobeno storitev, ki jo mora zagotoviti vlada, na nobeno pravico, na nobeno storitev za državljane, individualno ugodnost, program javne pomoči ali kaj podobnega, iz česar ni bilo mogoče razbrati, kaj sploh zadeva.

Izredni ukrep je sledil podobni zamrznitvi ameriške pomoči tujini, ki je naletela na presenečenje in zaskrbljenost v tujini, med drugim pri generalnem sekretarju ZN Antoniu Guterresu. Državni sekretar ZDA Marco Rubio je v torek sklenil, da se ameriška pomoč tujini lahko nadaljuje za življenjsko pomembno humanitarno pomoč, medtem ko so drugi programi do zaključka revizije začasno ustavljeni.

z1NCRlI6tdc

qz7Hkh1IZDU

fA1NQucLahM

PREBERITE TUDI: