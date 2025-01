»Vse odgovorne želimo za rešetkami. Do takrat bomo ostali na ulicah!«

Srbski študenti nadaljujejo proteste tudi po odstopu premierja in poudarjajo, da njihove zahteve niso v celoti izpolnjene

Študenti v Srbiji po torkovih odstopih srbskega premierja Miloša Vučevića in novosadskega župana Milana Đurića ter pozivih na dialog predsednika Aleksandra Vučića nadaljujejo proteste. Študenti tako še naprej terjajo odgovornost zaradi tragedije v Novem Sadu, za četrtek pa so napovedali dvodnevni protestni shod od Beograda do Novega Sada.

"Naše zahteve niso v celoti izpolnjene. Želimo, da vidimo vse odgovorne za rešetkami. Do takrat bomo nadaljevali z zasedbami fakultet in ostali na ulicah," je za srbsko televizijo N1 v torek zvečer dejal eden od študentov, ki na protestih in zasedbah fakultet nimajo formalnih voditeljev.

Študentski protesti v Srbiji so se začeli po novembrskem smrtonosnem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, razmere pa so se zaostrile po torkovem nočnem napadu na skupino študentov v Novem Sadu. V njem je bilo huje poškodovano dekle, dva od napadalcev pa sta po navedbah študentov prišla iz prostorov vladajoče Srbske napredne stranke (SNS).

V povezavi z napadom je policija v ponedeljek pridržala štiri osumljence. Že pred tem sta s položaja odstopila Vučević in Đurić, Vučić pa je po izredni seji vlade zvečer sporočil, da se bo v naslednjih desetih dneh odločili, ali bodo sestavili novo vlado ali razpisali predčasne volitve.

Vučićeva napoved razmer ni umirila, saj so se protesti po državi nadaljevali tudi po njegovem nagovoru in ponedeljkovem pozivu k dialogu. Obenem so študenti za četrtek napovedali nov množični protest.

Na družbenem omrežju Instagram so ponoči objavili poziv na velik protestni shod. Dvodnevni shod, dolg 90 kilometrov, se bo začel pred beograjsko fakulteto za dramske umetnosti, kjer so neznanci 22. novembra napadli študente in profesorje, ki so se spominjali preminulih v padcu nadstreška. Končal se bo na železniški postaji v Novem Sadu, kjer bodo v soboto z blokado treh mostov obeležili tri mesece od tragedije, v kateri je življenje izgubilo 15 ljudi.

Študenti so že pred dvema mesecema, ko so začeli zasedbo fakultet, oblastem postavili več zahtev, med njimi tudi objavo celotne dokumentacije o prenovi novosadske železniške postaje. Oblasti zatrjujejo, da je vlada izpolnila vse njihove zahteve, za nadaljevanje protestov pa so obtožile opozicijo in jih pripisale tudi zunanjim vplivom.

K temu, naj vlada izpolni zahteve študentov, so v torek po poročanju srbskih medijev pozvali tudi iz opozicijskih strank. Pri tem so poudarili, da pred razpisom predčasnih parlamentarnih volitev morajo biti ustvarjeni pogoji za svobodne in poštene volitve, to pa je po njihovem prepričanju mogoče storiti le ob prehodni vladi.

PQu7pVIwWp8

1PWUkXa8-JI

bW9cDmLgCbs