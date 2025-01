Rusija / »Ukrajina je ciljala tudi nuklearko«

Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na cilje v Rusiji

Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na cilje v Rusiji, med katerim sta bili v obmejni regiji Belgorod ubiti dve osebi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi je zračna obramba sestrelila skupno več kot sto dronov. Eden od njih naj bi ciljal tudi nuklearko v smolenski regiji.

"Kot posledica napada brezpilotnega letalnika na stanovanjsko hišo se je zgodilo najhujše - umrla sta dveletni otrok in njegova mati," je na omrežju Telegram sporočil guverner belgorodske regije Vjačeslav Gladkov. Še dva človeka sta bila ranjena, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi je ruska zračna obramba ponoči nad več regijami sestrelila skupno 104 ukrajinske drone.

Enega je zračna obramba sestrelila med "poskusom napada" na poslopje jedrske elektrarne v smolenski regiji, ki meji na Belorusijo, je sporočil tamkajšnji guverner Vasilij Anohin. Škode ali žrtev po njegovih besedah ni bilo. Ni povedal, za kater objekt gre, vendar pa se nuklearka v regiji nahaja blizu mesta Desnogorsk, še navaja AFP.

Tarča napada je bila tudi rafinerija nafte v kraju Kstovo pri Nižnem Novgorodu, dobrih 500 kilometrov vzhodno od Moskve. "Kot posledica odvrnitve napada drona so na podjetje Sibur-Kstovo padle razbitine in povzročile požar," je na Telegramu sporočil lastnik objekta, petrokemično podjetje Sibur in dodalo, da žrtev ni bilo.

O napadu na rafinerijo je poročala tudi ukrajinska stran. Po navedbah ukrajinske vojske je sicer tudi Rusija ponoči izvedla napad z brezpilotnimi letalniki. Zračna obramba je nad skupno devetimi regijami sestrelila 29 dronov tipa šahed, 14 pa jih ni doseglo svojih ciljev.

Napad je povzročil gmotno škodo v regijah Mikolajiv, Odesa, Harkov, Sumi in Kijev, navedbe vojske povzema ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.