Zloraba oblasti in kršitev ustave / Trump odmrznil socialno pomoč, zmeda ostaja

Ameriški predsednik je postavil pod vprašanje skoraj 3000 milijard dolarjev zvezne porabe, v državi pa je nato izbruhnilo veliko ogorčenje

Ameriški predsednik Donald Trump je danes sprostil vso zvezno proračunsko pomoč zveznim državam in Američanom, ki jo je zamrznil čez noč s ponedeljka na torek, potem ko je zaradi ukrepa, ki je postavil pod vprašanje skoraj 3000 milijard dolarjev zvezne porabe, v državi izbruhnilo veliko ogorčenje. A zmeda se nadaljuje, poročajo ameriški mediji.

Novico o odmrznitvi zvezne pomoči je najprej objavil Washington Post na podlagi okrožnice Trumpovega urada za upravo in proračun Bele hiše. Zamrznitev, ki je sprožila vprašanja in zmedo med drugim o nadaljevanju programa zdravstvenega varstva za revne in invalide medicaid, so demokrati izkoristili za napade na Trumpovo politiko.

Njegovo potezo so označili za zlorabo oblasti in kršitev ustave, saj gre za proračunska sredstva, ki jih je potrdil kongres. Zvezna sodnica Loren AliKhan je uredbo v torek v Washingtonu nemudoma začasno blokirala na podlagi tožbe neprofitnih organizacij, nato pa je na zveznem sodišču v Rhode Islandu vložilo tožbe še 22 zveznih držav in prestolnica Washington.

Kmalu po novici o preklicu odredbe o zamrznitvi pomoči je tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt vnesla dodatno zmedo v dogajanje. Na omrežju X je objavila, da zvezne pomoči niso odmrznili, ampak le umaknili uvodno odredbo o zamrznitvi pomoči.

"To NI razveljavitev zamrznitve zveznega financiranja. To je preprosto razveljavitev memoranduma proračunskega urada. Zakaj? Zato, da bi končali kakršno koli zmedo, ki jo je povzročila sodna odredba. Predsednikovi izvršni ukazi o zveznem financiranju ostajajo v polni veljavi in se bodo strogo izvajali," je sporočila Leavitt.

Dodala je, da se bodo prizadevanja za končanje potrate zveznih sredstev nadaljevala. Tako še vedno ni jasno, katere zvezne programe naj bi skušali zamrzniti, Leavitt pa skuša krivdo za zmedo prenesti na zvezno sodnico, ki je zamrznitev blokirala.

Analitiki liberalne televizije MSNBC so menili, da je zadnja poteza le poskus Trumpove administracije, da bi zaobšli sodno blokado zamrznitve zvezne pomoči, ki pa jo bodo zdaj poskušali doseči na drugačen način. Podobno je leta 2017 Trump prepovedal vstop v ZDA državljanom muslimanskih držav, kar je veljalo, dokler niso ukrepa razveljavila sodišča, nakar je poskusil znova in spet naletel na sodišča.