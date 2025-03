»Oboroženi moški v Sudanu posiljujejo že enoletne otroke«

Unicef je na podlagi podatkov lokalnih služb v letu 2024 naštel 221 primerov posilstev otrok

Catherine Russell, izvršna direktorica Unicefa

© unicef.org

Oboroženi moški v okviru vojne v Sudanu posiljujejo otroke, med katerimi so tudi le leto dni stare žrtve, v danes objavljenem poročilu opozarja Sklad ZN za otroke (Unicef). Vse v konflikt vpletene strani poziva, naj prenehajo uporabljati spolno nasilje kot vojno taktiko.

Unicef je na podlagi podatkov lokalnih služb v letu 2024 naštel 221 primerov posilstev otrok. Med njimi je okoli 66 odstotkov deklet in 33 odstotkov dečkov. 16 otrok je bilo mlajših od petih let, vključno s štirimi enoletniki, ugotavlja agencija Združenih narodov.

Prepričani so sicer, da je dejansko spolno nasilje nad otroki še veliko boj razširjeno, kot kažejo uradni podatki.

"To je grozljiva kršitev mednarodnega prava in bi lahko predstavljala vojni zločin. Mora se končati."



Catherine Russell,

izvršna direktorica Unicefa

"Številke, ki jih je Unicef skrbno preveril, predstavljajo le delno sliko dejanske razsežnosti nasilja nad otroki," je sporočil Unicef. Izpostavlja, da si preživeli in njihove družine pogosto zaradi strahu pred stigmatizacijo ali maščevanjem ne upajo spregovoriti.

"Oboroženi moški posiljujejo že enoletne otroke, kar bi moralo vsakogar pretresti in prisiliti k takojšnjemu ukrepanju," je menila izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell.

Poudarila je, da gre pri uporabi posilstev in spolnega nasilja za vojno taktiko. "To je grozljiva kršitev mednarodnega prava in bi lahko predstavljala vojni zločin. Mora se končati," je sporočila.

Otroci v Sudanu

© UNICEF / Flickr

Poročilo vsebuje tudi izjave žrtev in prič ter opisuje napade oboroženih moških, ki med drugim vdirajo v domove in zahtevajo od družin, da jim predajo dekleta, ki jih nato posiljujejo tudi pred njihovimi očmi.

V Sudanu od aprila leta 2023 potekajo spopadi med redno vojsko (SAF) in paravojaškimi Silami za hitro posredovanje (RSF). Državljanska vojna je pahnila Sudan v izjemno krizo, ki jo Združeni narodi označujejo za največjo humanitarno krizo na svetu.

Unicef v poročilu nobeni od strani konkretno ne pripiše odgovornosti za spolne napade. Je pa lani preiskovalna misija ZN po poročanju BBC za večino posilstev okrivila pripadnike RSF, ki da s spolnim nasiljem terorizirajo civiliste in zatirajo nasprotovanje.