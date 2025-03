Golob / »Predsednica Nataša Pirc Musar ne zmore opravljati svoje naloge«

Premier Robert Golob je ocenil, da je ravnanje predsednice republike Nataše Pirc Musar pri kadrovskih zadevah neodgovorno in nedržavotvorno

Nataša Pirc Musar in Robert Golob

© Bor Slana / STA / Gov.si

Premier Robert Golob je v intervjuju za N1 ocenil, da je ravnanje predsednice republike Nataše Pirc Musar pri kadrovskih zadevah neodgovorno in nedržavotvorno. Danes popoldan naj bi se sicer srečala tudi na temo kandidata za guvernerja. Toda Golob je za N1 dejal, da dodatno usklajevanje o Saši Jazbec, ki ima podporo koalicije, sploh ni potrebno.

Premier je za N1 izpostavil, da je ravno v tem času, ko zaradi spremenjenih varnostnih razmer celotna Evropa hiti v dvigovanje izdatkov za obrambo, Slovenija brez predstavnika v Svetu Evropske centralne banke pri odločitvah s področja denarne politike.

"Po domače: zato ker predsednica ne zmore opravljati svoje naloge, je Slovenija brez predstavnika točno na točki, kjer se odloča o obrambnih izdatkih. Ali se vam to zdi državotvorno? Meni ne čisto," je bil do Nataše Pirc Musar oster Golob.

"Po domače: zato ker predsednica ne zmore opravljati svoje naloge, je Slovenija brez predstavnika točno na točki, kjer se odloča o obrambnih izdatkih. Ali se vam to zdi državotvorno? Meni ne čisto."



Robert Golob,

predsednik vlade

"V primeru guvernerja je koalicija od prvega dne popolnoma jasna: imamo eno od kandidatk, ki je bila prijavljena, ki izpolnjuje vse strokovne kriterije in ki ima politično podporo. Ker te kandidatke iz neznanih razlogov ne znamo poslati v parlament, je Slovenija v tem trenutku v Evropski centralni banki brez glasovalnih pravic. To se mi zdi neodgovorno," je še dodal.

Če bi Jazbec lahko izvolili samo s podporo koalicije, pa predsednica išče tudi kandidata za novega varuha človekovih pravic, ki pa za izvolitev potrebuje dvotretjinsko večino. Njena favoritka je bila Katarina Bervar Sternad, a se je izkazalo, da zadostne podpore nima. Koalicija je sicer podporo predsedničini favoritinji obljubila, a to ne zadostuje.

"Varuh človekovih pravic je pomembna institucija in koalicija je dala enotno podporo kandidatki predsednice republike. Več od tega koalicija ne more narediti. Odgovornost, da najde kandidata, ki bo dobil 60 glasov, ni na koaliciji, ampak na predsednici. Predsednica mora to odgovornost sprejeti nase in je ne more prenašati na kogarkoli drugega, ko ji to ustreza. Mi smo svojo podporo njeni kandidatki zagotovili, od tu je pa to izključno tako odgovornost predsednice kot tudi njena naloga," je v intervjuju za N1 dejal predsednik vlade.