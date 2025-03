Na protivladnem protestu v Beogradu več sto tisoč ljudi

Osrednje beograjske ulice je kljub dežju preplavila nepregledna množica ljudi

Osrednje beograjske ulice je včeraj kljub dežju preplavila nepregledna množica ljudi, ki se udeležujejo protivladnega protesta. Zbrani mirno izražajo željo po spremembah in obsojajo korupcijo v državi. Po oceni medijske hiše N1 je protestnikov več sto tisoč, medtem ko jih je po navedbah srbskega notranjega ministrstva najmanj 107.000.

Incidentov in kršitev javnega reda in miru doslej ni bilo, so še zapisali v sporočilu srbskega notranjega ministrstva.

Kot poročajo tuje tiskovne agencije, se je del protestnikov zbral na trgu Slavija, del pa pred skupščino Srbije, v bližino katere so oblasti že zjutraj napotile močne policijske sile z opremo za boj proti demonstracijam. S policijskimi kordoni je obdan tudi uradni sedež predsednika republike.

Kolone so se že od jutra vile proti središču Beograda, potem ko je uprava mestnega javnega prevoza okoli 11. ure z ulic umaknila vsa vozila, iz številnih mest v Srbiji pa so odpovedali več deset odhodov avtobusov v prestolnico.

Ponekod se je množica po oceni francoske tiskovne agencije AFP raztegnila na skoraj dva kilometra, ljudje so napolnili ulice v in okoli parlamenta, glavni trg za pešce v srbski prestolnici in še eno ključno prometno križišče.

Pred osrednjim popoldanskim protestom so se tisoči s 15-minutnim molkom, ki se je začel ob 11.52, poklonili 15 žrtvam novembrske tragedije, ko je v zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu umrlo 15 ljudi.

"Prišli smo po pravico. Upam, da se bodo po tem protestu stvari spremenile," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala ena od študentk. Mladim so se pridružili tudi kmetje na traktorjih in velika skupina motoristov.

"Na ulicah smo se zbrali predvsem zato, da izrazimo popolno nezadovoljstvo z leti diktature, brezpravja in korupcije," je dejal mladi Beograjčan. "Upam, da bo srečanje ostalo predvsem mirno in dostojanstveno," je dodal.

Študentje so v izjavah na družbenih omrežjih udeležence shoda pozvali k mirnemu in odgovornemu ravnanju. "Namen tega gibanja ni vdiranje v institucije, niti napad na tiste, ki ne mislijo tako kot mi," so med drugim zapisali in opozorili, da se protestniškega gibanja se ne sme zlorabiti.

Policisti v civilu so po poročanju beograjskih medijev pridržali več oseb, na katere so opozorili redarji študentskega gibanja. Ti so razporejeni na ključnih točkah, ki ločujejo množico od policijskih kordonov, da bi se izognili izgredom in nasilju.

Gre za šesti množičen protest od tragedije v Novem Sadu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v petek posvaril, da bo aretiran vsak, ki bo kršil javni red in mir. Zvečer pa so napovedali, da bo ob 22. uri nagovoril državljane.

V znak solidarnosti s protestniki je bil včeraj tudi shod pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani, ki se ga je udeležilo okoli 300 ljudi.

FJ5X-iE4jeI

NRRF9179md4

YH5aFXZbgs0

vGqFp1Zghaw