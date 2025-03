»V Srbiji morajo slediti reforme«

Udeleženci protesta poudarjajo, da je shod potekal mirno in da so incidenti izbruhnili, ko so oblasti na dogodek poslale provokatorje

Večina Srbije si ne želi barvne revolucije in nasilja, temveč hoče oblast zamenjati na volitvah, je v sobotnem nagovoru dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić, potem ko so Beograd preplavili protestniki. Po njegovih besedah so oblasti razumele sporočilo protesta, sam pa upa, da je tudi druga stran razumela sporočilo "večine Srbije".

Beograd so v soboto v okviru šestega množičnega protesta po novembrskem smrtonosnem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu zavzeli študenti v blokadi in njihovi podporniki. Po podatkih srbskega notranjega ministrstva se jih je zbralo okoli 110.000 ljudi, organizatorji pa trdijo, da jih je bilo več 100.000 in da je bil to največji shod v srbski zgodovini.

"Težak, a dober dan za Srbijo, ker smo ohranili mir in stabilnost," je v večernem nagovoru ocenil Vučić in dodal, da je bilo na shodu "več nasilja, kot bi si želel", poročajo mediji.

Zavrnil je navedbe protestnikov, da je policija proti njim uporabila zvočni top, rekoč da gre za "sramotne obtožbe" in da organi reda in miru nad udeležence shoda niso dvignili niti gumijevke.

Dejal je, da morajo oblasti, ko se zbere toliko ljudi, razumeti sporočilo. "Po drugi strani pa upam, da so nekateri drugi dobro razumeli sporočilo večine Srbije - da si državljani Srbije ne želijo barvne revolucije. Da državljani Srbije ne želijo nasilja. In da hočejo državljani Srbije oblast zamenjati na volitvah," je poudaril.

Protest naj bi zaznamovalo več incidentov, ki naj bi jih sprožila skupina zamaskiranih navijačev. Med drugim naj bi bile žrtve nasilje Vučićevi pristaši in t. i. študenti, ki se želijo učiti in ki nasprotujejo protestom in blokadi, saj so, kot je zatrdil Vučić, tega naveličani ter si želijo zgolj "delati in živeti".

Udeleženci protesta medtem trdijo, da je shod potekal mirno in da so incidenti izbruhnili, ko so oblasti na dogodek poslale provokatorje. Po navedbah Vučića je bilo skupno poškodovanih 56 ljudi, aretiranih pa 22.

Ponovil je, da so oblasti izpolnile zahteve študentov, da sam vseskozi ponuja dialog in da je pripravljen na volitve. Potegnil je tudi vzporednico s protivladnim protestom v Budimpešti, rekoč da ni naključje, da sta protesta potekala sočasno in da oba nosita "isti ali podoben podpis".

Študenti in njihovi podporniki, ki že mesece blokirajo fakultete po državi, so napovedali, da bodo v svojih prizadevanjih vztrajali. Trdijo namreč, da njihove zahteve - objava popolne dokumentacije obnove novosadske železniške postaje, resnica in odgovornost za tragedijo, za katero krivijo korupcijo oblasti - niso bile izpolnjene.

Na dogajanje se je na družbenem omrežju X odzvala evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki se je zahvalila vsem, ki so poskrbeli za varnost protestnikov. Po njenih besedah morajo zdaj v Srbiji slediti reforme, nujne za vstop države v EU.

