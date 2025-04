»Kako neumno zveni desnica v tem času!«

"Kako neumno zveni desnica v tem času! Ne razumejo, kje so, zakaj jih je Trump tako grdo zafrknil, zakaj vse tisto o nerojenih otrocih, koristi strupov in eksploatacije, tradiciji klobas in škodljivosti kulture nima več nobenega smisla; kako debilno zvenijo zgodnje predvolilne farse, petelinjenje kandidatov, obupna retorika, grde face in nepismenost. In vendar je cilj rešiti tudi njih. To je namreč osnovna zahteva pacifizma."

"Mirovno gibanje žensk je v mnogih primerih pokazalo, da je socialno izjemno koristno: spreminjajo se in mešajo družbeni razredi, saj je enakost osnovni pogoj za delovanje mirovnega gibanja; cveti iznajdljivost, ker vsak problem zahteva novo rešitev, zunaj ustaljenih praks, uradne paralize in predsodkov; ženske se hitro učijo, saj so v vsakdanjiku vajene prenašati in preživeti patriarhat. Skratka, kombinacija disciplina in svoboda je možna. Drugi pomemben element – vsi so dobrodošli v mirovnem gibanju."

"Jasno je, da pacifizem ad hoc ne bo popularen, da ne bo pritegnil medijev, da mu bo mainstream obrnil hrbet, da bo intelektualna elita hiperkritična, tako kot je ekskluzivno verbalna in zgrožena nad vsakim aktivizmom, ki ne zagotavlja intervjujev za velike medije. Grobo rečeno, gre v izhodišču za majhne številke, tudi če bodo mnogi sikali proti. Vsi ti znani znaki antipatije in egotizma kažejo na to, da ima pacifizem določene vsebine premišljene nenasilne revolucije. Niti v enem pretežno ženskem mirovnem gibanju v zgodovini ni zabeleženo, da so ženske potem dobile pomembnejše mesto v oblasti. Na drugi strani v uporniških in osvobodilnih gibanjih ženske po zmagi prav tako niso dobile položajev, razen v socialističnih revolucijah. Lahko bi tu padli v plehek relativizem, pa ne bomo: grozi nam vojna, ki se ne more primerjati z nobeno drugo; a če preživimo, neizbežne družbene spremembe ne morejo poseči po nobenem od obstoječih in že doživetih modelov."

(Antropologinja in mirovnica dr. Svetlana Slapšak o pacifizmu; v sporočilu za javnost iniciative Glas ljudstva)